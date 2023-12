Województwo pomorskie ma nowego wojewodę. Została nim dotychczasowa wiceprezydent Wejherowa Beata Rutkiewicz.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Dotychczasowym wojewodą pomorskim był Dariusz Drelich. Pełnił tę funkcję od 2015 roku.

O nowym wojewodzie

Po raz pierwszy stanowisko wojewody pomorskiego zajmie kobieta. Beata Rutkiewicz była zastępcą prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta od 2015 roku, nie należy do żadnej partii politycznej.

Pochodzi z Sierakowic. Jest absolwentką Politechniki Gdańskiej, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Uniwersytecie Gdańskim.

Beata Rutkiewicz od prawie 20 lat związana jest z instytucjami samorządowymi. Posiada wiedzę w zakresie zamówień publicznych i projektów unijnych. W Wejherowie zajmuje się planowaniem i realizacją inwestycji oraz rozliczaniem środków unijnych.

"W okresie od lutego 2012 do stycznia 2015 r. była głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie. Za zamówienia publiczne odpowiadała też w latach 2005-2011 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku (2003-2005)" - informuje Urząd Miasta Gdańska.

Wiceprezydent Wejherowa była od kilku dni wymieniana wśród możliwych następców Dariusza Drelicha. Na giełdzie nazwisk, które brano pod uwagę, był także Tadeusz Aziewicz (były poseł Koalicji Obywatelskiej), Michał Owczarczak (były wicewojewoda), Beata Chrzanowska (radna KO), czy Marcin Skwierawski (były wiceprezydent Sopotu).

Beata Rutkiewicz dla RMF MAXX

Z nową wojewodą pomorski Beatą Rutkiewicz rozmawiała reporterka RMF MAXX Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.

Czuję wielką dumę, bo jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko, przede mną wiele wyzwań. Ale mam też świadomość, że po 104 latach pierwszy raz wojewodą jest kobieta. Duże znaczenia ma dla mnie to, że stały za mną środowiska kobiece - mówiła. Moja nominacja jest spójna z wizją nowego rządu, który jest zdeterminowany, aby wprowadzać zmiany, które będą pomagały kobietom na rynku pracy. Będę zachęcać kobiety do życia publicznego - dodała Rutkiewicz.

Jak podkreśliła, "wszystkie moje dotychczasowe doświadczenia są na wagę złota". To było zarządzanie bardzo dużym zespołem ludzi, za mną wiele inwestycji, były konflikty. 8 lat pracy w urzędzie w Wejherowie wymagała dużego zaangażowania, to wartość dodana w mojej nowej roli - zaznaczyła w rozmowie z RMF MAXX.

Jaką funkcję pełni wojewoda?

Wojewodę powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Obecnie ministrem spraw wewnętrznych i administracji jest Marcin Kierwiński.

Jak czytamy w ustawie z 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, sprawuje on nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.