Nie ma formalnych przeszkód do zorganizowania takiego spotkania - tak Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości odpowiada na pytania RMF FM w sprawie mieszkańców osiedla przy ul. Puszczyka w Gdyni. To jedyne w Trójmieście budynki, które powstały w ramach programu Mieszkanie Plus. Ich mieszkańcy czują się oszukani, bo - jak opisują - udział w programie jest o wiele droższy niż to, co im obiecano, a przedstawiciele PFR Nieruchomości nie chcą się z nimi spotkać.

Osiedle przy ul. Puszczyka / Kuba Kaługa / RMF24

Oburzenie mieszkańców osiedla zbudowanego w programie Mieszkanie Plus wywołały otrzymane w lutym propozycje zawarcia umów z opcją dojścia do własności.

Jak opisują, zaproponowane im stawki są o wiele wyższe od tych, które obiecywano im, gdy przystępowali do programu. Jeden z mieszkańców mówił, że pierwotna propozycja, na podstawie której zdecydował się na udział w programie zakładała, że uzyskanie własności 66- metrowego mieszkania będzie kosztować go w sumie około 550 tysięcy złotych. Zgodnie z zaproponowaną teraz umową koszt ten wzrósł do blisko 1,5 mln złotych. Sytuacja innej z mieszkanek jest podobna - wzrost z około 300 do około 800 tysięcy złotych.

Pytany o to przez RMF FM Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości odpowiada, że zmiana stawek wynika z kilku czynników, między innymi z inflacji. Kwota czynszu najmu z dojściem do własności na osiedlu w Gdyni wynika z aktualnej wartości nieruchomości, kosztów obsługi nieruchomości, kosztów obsługi najmu, a także poziomu inflacji, która wpływa na wysokość czynszu najmu, zgodnie z zapisami umów. W kalkulacjach przedstawionych najemcom zainteresowanym skorzystaniem z tej formuły zawarliśmy informacje dotyczące tego, jak będą się kształtowały opłaty w całym okresie spłaty. Są to dane zawierające dwie składowe: czynsz najmu (uwzględniający prognozowaną inflację) oraz kwotę spłaty kapitału. Należy podkreślić, że przez cały okres spłaty wszelkie koszty związane z remontami, kosztami ubezpieczenia nieruchomości czy podatkami ponosi Fundusz - czytamy w mailu przesłanym reporterowi RMF FM przez Biuro Prasowe PFR Nieruchomości S.A.

Biuro podaje, że średni czynsz najmu mieszkania na osiedlu w Gdyni wynosi obecnie 22,89 zł/mkw. i jest ponad 50 proc. niższy niż na rynku komercyjnym. Średnia stawka dochodzenia do własności to 52 zł/m kw. W tej kwocie zawarty jest czynsz najmu oraz koszt spłaty mieszkania. Proszę pamiętać, że w przypadku kredytu hipotecznego kupujący spłaca zobowiązanie w banku w miesięcznych ratach oraz musi płacić czynsz i pozostałe opłaty za użytkowanie mieszkania - opisuje Biuro Prasowe PFR Nieruchomości S.A.

Niektórzy z mieszkańców mówili nam, że rozważają rezygnację z inwestycji, bo uznają ją za nieopłacalną. Formułę dochodzenia do własności w inwestycjach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Zapisy ustawy dają szerokie uprawnienia najemcom dochodzącym do własności m.in. w zakresie wypowiedzenia umowy. W takiej sytuacji najemca otrzymuje zwrot całej kwoty wpłaconej na poczet wykupu mieszkania. Z tej perspektywy jest to propozycja dużo korzystniejsza i bezpieczniejsza w porównaniu z zaciągnięciem kredytu hipotecznego - czytamy w odpowiedzi na skierowane do PFR Nieruchomości S.A. pytania.

Jak relacjonują mieszkańcy, od dawna - nie tylko w tej sprawie, bo problemów związanych z osiedlem jest więcej - bezskutecznie zabiegali o spotkanie z władzami Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości. Nie ma formalnych przeszkód do zorganizowania takiego spotkania - odpowiada na nasze pytania w tej prawie Biuro Prasowe PFR Nieruchomości S.A.

Zapytaliśmy kiedy i gdzie możliwe jest spotkanie i czy mieszkańcy otrzymają informację w tej sprawie.

Biuro Prasowe PFR Nieruchomości przypomina, że 16 lutego zapadła decyzja o zamrożeniu stawek czynszu najmu do końca 2025 roku. Oznacza to, że najemcy mają gwarancję, że obecny czynsz za najem mieszkania pozostanie na obecnym poziomie niezależnie od inflacji w bieżącym i kolejnym roku. Przeciętna kwota oszczędności dla budżetu domowego najemcy wyniesie w Gdyni w skali dwóch lat ponad 4 tysiące złotych. Jest to propozycja także dla najemców, którzy podpiszą umowy z dojściem do własności. Dodatkowym wsparciem będzie zwrot kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu, który będzie dotyczył wszystkich najemców osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, którzy w chwili obecnej mają podpisane umowy - informuje Biuro, dodając, że szczegółowe informacje w sprawie procedury zwrotu kaucji będą przekazywane najemcom w marcu.