Ponad tydzień dzieli nas od drugiej tury wyborów na prezydenta Gdyni. KWW Gdyński Dialog zapowiada audyt finansów i uspokaja urzędników: "nie będziemy was zwalniać z pracy". Koalicja Obywatelska mówi o budowie mieszkań czynszowych i także apeluje o spokój do urzędników gdyńskiego magistratu.

Konferencja prasowa Aleksandry Kosiorek

Kontrole finansów w Urzędzie Miasta Gdyni zapowiedziała podczas piątkowej konferencji prasowej kandydatka w wyborach na prezydenta Gdyni, Aleksandra Kosiorek z Komitetu Wyborczego Wyborców Gdyński Dialog.

Docierają do nas niepokojące informacje, że w niektórych komórkach urzędu miasta oraz wydziałach dochodzi do wydawania całego budżetu zakontraktowanego na ten rok. To jest bardzo niepokojące zjawisko, chcę powiedzieć dzisiaj głośno, że po wyborach sprawdzimy z jaką skalą zjawiska mamy do czynienia - powiedziała Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu.

Według informacji przekazanym dziennikarzom, chodzi m.in. o Gdyńskie Centrum Sportu oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.

To wydatki na kontraktowanie imprez sportowych nawet na kolejne lata. Stawiam oczywiście znak zapytania, czy jest to prawda, będę to weryfikować - dodała Kosiorek.

Podczas dzisiejszej konferencji Kosiorek zwróciła się także do miejskich urzędników. Podkreśliła, że nie ma żadnego planu redukcji zatrudnienia.

Nie bójcie się tej zmiany, nie idziemy do urzędu po to, aby was zwalniać. Na pewno będziemy chcieli wysłuchać waszych dobrych pomysłów, które dotąd nie były wysłuchiwane. Będziemy chcieli się opierać na państwa merytoryce i ciężkiej pracy. Potrzebujemy pracowników i urzędników, żeby urząd miał szansę dalej pracować i żeby Gdynia nie została sparaliżowana - mówiła Aleksandra Kosiorek.

Odpowiedź urzędu i komentarz kontrkandydata

Takimi informacjami był zaskoczony Tadeusz Szemiot, kandydat na prezydenta Gdyni z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Mam nadzieję, że to nieprawda. Już wcześniej pojawiały się informacje o niszczeniu dokumentów w urzędzie miasta, które okazały się plotką. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że do takich procederów nie dochodzi - powiedział w piątek Tadeusz Szemiot.

Do sprawy odniosła się rzeczniczka gdyńskiego magistratu, Agata Grzegorczyk. Informacje podane przez panią kandydat nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Laboratorium Innowacji Społecznych ma wykonany budżet w trzynastu procentach, a Gdyńskie Centrum Sportu w dwudziestu trzech - informuje Agata Grzegorczyk.

Konferencja prasowa Tadeusza Szemiota

W podobnym tonie wypowiedział się Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. Chcemy dokonywać z mieście zmiany, ale w sposób bezpieczny i gwarantujący dobre funkcjonowanie urzędu - deklaruje Tadeusz Szemiot.

Na konferencji kandydat na prezydentka Gdyni przedstawił plan budowy mieszkań czynszowych w Gdyni. W jego ocenie to sposób na zatrzymanie odpływu mieszkańców do gmin ościennych i obniżenie ceny mieszkań na rynku komercyjnym.

W Gdyni takie mieszkania mogą powstać w rejonie ulic: Chwarznieńskiej, Dickmanna, Zamenhoffa i Morskiej. Na początek miałoby powstać 500 takich lokali - wymieniał Szemiot.

Druga tura wyborów prezydenckich w Gdyni odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia.