"Można użyć je do zabezpieczania okien, łatania dachów czy wzmacniania okopów" – wylicza Andrzej Gorczycki prezes Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie. Zakład wciąż prowadzi zbiórkę banerów. Z części zostaną uszyte torby na tak zwane paczki żywnościowe.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Banery niestety nie nadają się do recyklingu, ponieważ do ich produkcji wykorzystuje się głównie materiały winylowe, czyli syntetyczny plastik. Nie można ich przetworzyć w łatwy sposób jak np. plastikowe czy szkolne butelki.

W pierwszej kolejności szukaliśmy łatwiejszych rozwiązań. Obdzwoniliśmy wszystkie lokalne schroniska. Okazało się, że one są pełne banerów po poprzednich wyborach, które były niedawno - przyznaje Gorczycki.

W PSZOK-u (czyli Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Wejherowie w specjalnym kontenerze na rzeczy, które nadają się do ponownego użycia, można zostawić banery. Stowarzyszenie "Hope" zawiezie je do Ukrainy. Część z nich, jak przyznaje nam prezes zakładu, zostanie wykorzystane na uszycie toreb na racje żywnościowe. To ma pomóc w rozdysponowaniu żywności za naszą wschodnią granicą.

Torba wykonana z baneru / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Banerom można dać drugie życie też w naszych ogrodach czy balkonach - na przykład jako plandekę do oczka wodnego albo plandekę ochronną na skuter, zabezpieczenie mebli ogrodowych, plandekę do przykrycia drewna lub maszyn, czy też matę ochroną.