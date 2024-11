Studenci Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni przedstawią w sobotę premierę "Folwarku zwierzęcego" według powieści G. Orwella. "To temat niezwykle aktualny w dobie rosnących populizmów i zagrożeń dyktaturami" - podkreślił reżyser Wojciech Kościelniak.

/ Shutterstock

W sobotę odbędzie się premiera "Folwarku zwierzęcego" według powieści George’a Orwella na scenie kameralnej Teatru Muzycznego w Gdyni. Autor scenariusza i reżyser Wojciech Kościelniak powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że ten tytuł z kilku powodów spełnia wymogi dyplomu.

Po pierwsze, to temat niezwykle aktualny w dobie rosnących populizmów i zagrożeń dyktaturami rozmaitymi. Opowieść, w jaki sposób powstała dyktatura w utworze Orwella wydaje się pouczająca i przede wszystkim dojmująca - podkreślił Kościelniak i dodał, że po drugie, ten materiał pozwala rozpisać role na kilkanaście osób, a w dyplomie każdy powinien mieć zadanie mniej więcej równorzędne, w którym będzie się mógł sprawdzić.

Trzecia sprawa, to forma. Dzięki temu, że wszystko się dzieje na jednym folwarku; pozwoliło nam zbudować za naprawdę nieduże pieniądze jakąś w miarę ciekawą scenografię - stwierdził Kościelniak i dodał, że dzięki temu, iż jest to bajka, materiał lekki, choć opowiada o trudnych sprawach, pozwala zbudować z tego formę musicalową, która powinna być w miarę lekka.

Reżyser powiedział, że studenci pracowali nad spektaklem od połowy października bieżącego roku. Jeśli włączyć do tego pracę nad scenariuszem i muzyką, to praca nad "Folwarkiem zwierzęcym" trwała około roku. Zawsze najdłuższy proces, to napisanie scenariusza i potem oddanie tego do kompozytora, żeby napisał muzykę - dodał Kościelniak i podkreślił, że przygotowanie całości jest dość długim procesem.

Autorem scenariusza, tekstów piosenek i reżyserem jest Wojciech Kościelniak. Muzykę napisał Mariusz Obijalski, choreografię przygotował Mateusz Pietrzak, a za kostiumy i scenografię oraz plakat odpowiada Kamila Bukańska.

"Folwark zwierzęcy" Georga Orwella jest metaforyczną opowieścią o gospodarstwie, w którym ciemiężone przez ludzi zwierzęta podejmują wysiłek rewolucji po to, żeby znieść ich władzę.

Opracowanie: Krzysztof Maj