Od wtorku, 18 kwietnia na obwodnicy Trójmiasta będzie więcej utrudnień na węźle Gdańsk-Południe. Mają one związek z budową nowej drogi - Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, która na wspomnianym węźle łączyć będzie się z obwodnicą Trójmiasta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zmiany polegać będą na zwężaniu do jednego pasa ruchu jezdni obwodnicy, w miejscu prowadzonych na węźle prac.

Harmonogram tych zwężeń jest bardzo dynamiczny i trzeba liczyć się z częstymi zmianami. Aktualnie np. do jednego pasa ruchu do godz. 11.00 ma być zwężona jezdnia prowadząca w kierunku autostrady A1. Z kolei od godz. 11.00 do 17.00 w kierunku Gdyni.

Chodzi o niewielki odcinek, ale na obwodnicy akurat wystarczy by utworzył się korek.

Jutro (środa), od godz. 7.00 do 19.00 pojawi się zwężenie w kierunku A1, w czwartek w tych samych godzinach, znów w stronę Gdyni.

Do przyszłego czwartku będzie trwał tam etap prac skutkujący zwężeniami, więcej będzie ich na trasie w kierunku autostrady.