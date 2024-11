W Gdyni na Nabrzeżu Pomorskim odbyły się obchody święta Marynarki Wojennej. Wyjątkowo - drugi raz w tym roku, ponieważ w październiku zdecydowano o zmianie daty święta z czerwca na listopad.

RMF FM

W obchodach święta Marynarki Wojennej przed Okrętem-Muzeum ORP Błyskawica na Skwerze Kościuszki w Gdyni wzięli udział prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej - Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej z pokładu okrętu oddano salut armatni - w sumie oddano 21 strzałów. Wprowadzony został sztandar Marynarki Wojennej.

Wręczono też odznaczenia państwowe, resortowe i patenty dowódców okrętów.



Prezydent: Marynarka wojenna to instrument polityki państwa

Prezydent podczas swego wystąpienia podkreślał, że "Morski Rodzaj Sił Zbrojnych to nie tylko narzędzie militarne i zbrojne ramię Wojska Polskiego, przeznaczone do operowania na morzach i oceanach". Marynarka wojenna to instrument polityki państwa, między innymi z tego tytułu należy przywrócić jej wymagany poziom niezależności - podkreślił.

Działania zmierzające w tym kierunku zaproponowano w zmianach legislacyjnych, przygotowanych przez moją administrację. Zawarty w nich projekt reformy systemu kierowania i dowodzenia armią zakłada przywrócenie dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym oczywiście dowództwa Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej - dodał prezydent.

Ocenił, że "zapewni to każdej formacji niezbędną podmiotowość i odpowiedni stopień autonomii".

Współpraca między samodzielnymi Rodzajami Sił Zbrojnych w ramach niezbędnych dziś operacji połączonych i działań wielodomenowych pozwoli osiągnąć konieczny efekt synergii. Zaistnienie na nowo dowództwa Marynarki Wojennej powinno wzmocnić pozycję i prestiż Sił Morskich, a także wyodrębnić na nowo wizerunek formacji, która w dużej części odpowiada za złożoną i nabierającą znaczenia dziedzinę funkcjonowania państwa, jaką jest polityka morska i jego morskie bezpieczeństwo - powiedział Duda.

Szef MON: Uczynimy wszystko, by w 2025 r. podpisać kontrakt na nowoczesne okręty podwodne

Szef MON powiedział w czwartek podczas obchodów Święta Marynarki Wojennej w Gdyni, że są już partnerzy, którzy zgłosili swoją ofertę w ramach zakupu przez Polskę nowoczesnych okrętów podwodnych, co urzeczywistnić ma realizację programu "Orka".

Kosiniak-Kamysz mówił, że oferty te pochodzić mają ze: Szwecji, Niemiec - zarówno indywidualnie, jak i w połączeniu z Norwegią - Francji, Hiszpanii, a także Korei Płd. Jak powiedział, ministerstwo w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie intensywnie pracowało nad wyłonieniem partnera, z którym w przyszłym roku miałyby zostać podpisane kontrakty.

Szef MON poinformował także o planowanej na przyszły rok modernizacji korwety ORP "Ślązak".

Jak mówił, korweta posiadająca dziś zdolności patrolowe, w 2025 r. nabrać ma zdolności rozpoznawczych i bojowych. Jak dodał, jeszcze w tym roku resort podpisać ma umowę na budowę okrętu ratowniczego, który ma być urzeczywistnieniem projektu "Ratownik".

Program ten wstrzymany został najpierw w 2020 r., a później - po wznowieniu - ponownie wstrzymany w 2022 r.