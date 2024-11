Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku 28 listopada od godz. 17:00 do 23:00.

Instytut na platformie X poinformował też, że w czwartek w całym kraju wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy i zachodni, nad morzem północny.

W górach porywy mogą osiągnąć 130 km/h.

Oprócz tego w czwartek nastąpi wyraźne pogorszenie się warunków biometeo.

"Dynamiczna i wietrzna pogoda z intensywnymi opadami, kształtowana przez niż, przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływała na człowieka" - napisał IMGW na X.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem i opadami śniegu

W czwartek po południu Instytut wydał także ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem na południu kraju. Alertami objęto powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski w woj. podkarpackim, a także gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, Krosno, nowotarski, tatrzański i suski w woj. małopolskim.

"Prognozuje się lokalnie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, co spowoduje ich oblodzenie. Temperatura minimalna około 0 st. C, minimalna przy gruncie około minus 2 st. C." – wskazano w komunikacie.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 21.00 w czwartek 28 listopada do godz. 6.00 w piątek 29 listopada.