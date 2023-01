Kilkadziesiąt rękopisów, starodruków, map (w tym eksponat z XVI wieku), grafik, dokumentów życia społecznego oraz fotografii będzie można zobaczyć na wystawie "Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych" w PAN Bibliotece Gdańskiej. Wystawa zostanie otwarta we wtorek, 24 stycznia, o godz. 13 w historycznym gmachu biblioteki przy ul. Wałowej 15.

Jednym z eksponatów na wystawie będzie grafika z 1838 r. przedstawiająca tor wodny do Portu Gdańskiego / PAN Biblioteka Gdańska /

Jak informuje Urząd Miasta Gdańska, wystawa prezentuje wybrane eksponaty, które PAN Biblioteka Gdańska nabyła w 2022 roku. Ogółem, zbiory specjalne gdańskiej placówki wzbogaciły się o 3256 obiektów. Eksponaty te trafiły do zbiorów biblioteki jako darowizny, a także zostały nabyte na aukcjach lub platformach zakupowych, czy też wytropione na Jarmarku św. Dominika. XVI-wieczna mapa, rycina i relacja z podróży Z kilkudziesięciu nowych zabytków zgromadzonych na wystawie na szczególną uwagę zasługuje m.in. trzyczęściowa mapa z 1573 r. - czytamy na stronie internetowej gdańskiego urzędu.

Stefania Sychta, koordynatorka wystawy "Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych" podkreśla, że XVI-wieczna mapa powstała w Antwerpii. Na jednym arkuszu pokazuje obszary: od Rostocku i Rugii po Gdańsk i Hel, Grudziądz oraz ujście Warty do Odry, Półwysep Jutlandzki oraz tereny od Lęborka przez Gdańsk do Kłajpedy - mówi Stefania Sychta.

Gdański urząd miasta podkreśla, że interesującym nowym nabytkiem PAN Biblioteki Gdańskiej, który znajdzie się na wystawie, jest też drukowana relacja z podróży wydana w 1779 r. w Lipsku, autorstwa szwajcarskiego matematyka Johanna Bernoulliego. Uczony zwiedzał m.in. Brandenburgię, Pomorze, Prusy i Rosję w latach 1777-1778. W tym czasie dwukrotnie zawitał do Gdańska, gdzie gościł m.in. w siedzibie Towarzystwa Przyrodniczego.

200 amatorskich zdjęć z 1934 roku

Ciekawostką na wystawie będzie też album fotograficzny z 1934 r., zawierający ok. amatorskich 200 zdjęć. Jego autorami jest para pochodząca z Drezna. Oboje byli prawdopodobnie małżeństwem.



Wybrali się w podróż sentymentalną do Prus Wschodnich. Odwiedzili m.in. Królewiec. Byli też w Gdańsku i Sopocie. Z pobytu w kurorcie zamieścili ciekawe zdjęcia z wnętrza Grand Hotelu, gdzie nocowali. Na jednym ze zdjęć z Sopotu jest bohater albumu z sarkastycznym podpisem: "Typowy Polak". Para dotarła też samochodem do Tannebergu (dzisiejszy Grunwald przyp. red.), gdzie w 1914 r. odbyła się zwycięska dla Niemców bitwa nad wojskami rosyjskimi. Zwiedzili oni również mauzoleum poświęcone temu wydarzeniu, a z rosnących na miejscu dębów zerwali liście i wkleili do albumu - opowiada Marta Pawlik-Flisikowska z PAN Biblioteki Gdańskiej.

Dodaje, że pamiątka z podróży drezdeńskiej pary może być ciekawym tematem dla badaczy hitlerowskiej i nacjonalistycznej myśli politycznej.

Wystawa "Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych" w PAN Bibliotece Gdańskiej będzie czynna do 3 marca, w godzinach pracy instytucji: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 9-19, a także środa i piątek w godzinach 9-15.