Zapowiada się bardzo trudny tydzień dla kierowców podróżujących obwodnicą Trójmiasta. W czwartek wieczorem trasa S-6 w obrębie rozbudowanego węzła Wielki Kack w Gdyni zostanie zwężona do jednego pasa ruchu w obu kierunkach. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do wtorku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwsze utrudnienia wystąpią już w nocy ze środy na czwartek. W godzinach 18.00-5.00 zwężona zostanie droga w kierunku Gdańska i autostrady A1. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - w tym czasie prowadzone będzie frezowanie nawierzchni.

Po jednym pasie w obu kierunkach

Od czwartku, od godziny 18.00 do wtorkowego poranka obwodnica Trójmiasta zwężona będzie w obu kierunkach, zarówno w stronę Gdańska, jak i Chyloni. Jak informuje GDDKiA będą to "najpoważniejsze utrudnienia ze względu na ich utrzymanie w porze dziennej na długości ok. 1,2 km".

Drogowcy zakładają, że ruch dwoma pasami uda się przywrócić jeszcze przed wtorkowym, porannym szczytem komunikacyjnym, to jest przed 6 rano.

Apel w sprawie podróży samochodem

Podobne prace na tym odcinku obwodnicy Trójmiasta od kilku tygodni odbywają się regularnie. Za każdym razem łączy się to z bardzo dużymi utrudnieniami, a kierowcy zmuszeni są do stania w wielokilometrowych korkach.

Apeluję do osób, które normalnie jeżdżą obwodnicą Trójmiasta o to, aby zweryfikowały czy faktycznie muszą jechać samochodem, czy muszą jechać tą drogą. Ewentualnie, jeśli tak, to żeby wzięły pod uwagę to, że będą na pewno tam występowały korki i żeby to uwzględnić w swoim planie podróży - mówił nam, przed wakacyjnym zwężeniem obwodnicy, Piotr Michalski, rzecznik gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zbliżające się utrudnienia będą bardzo podobne, apel ten można więc potraktować jako aktualny.

Z kolei drogowcy apelują, by węzła nie pokonywać "na pamięć". Organizacja ruchu zmienia się w tym miejscu dynamicznie, a najlepiej przez węzeł pokierować mają znaki ustawione wzdłuż węzła. Zdarza się, że nawigacja satelitarna nie nadąża za wprowadzanymi zmianami na czas.

To kolejne zmiany w organizacji ruchu mające związek z budową tak zwanej Trasy Kaszubskiej. Będzie ona krzyżować się z obwodnicą Trójmiasta właśnie na wysokości węzła Wielki Kack. Zakończenie wszystkich prac, a co za tym idzie koniec utrudnień, planowane jest na ten rok, ale trudno drogowcom wskazać konkretny termin.

autor: Stanisław Pawłowski