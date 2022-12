Zbigniew Rybak, założyciel klubu gdyńskich rugbistów Arki Gdynia, nie żyje - poinformowano na oficjalnej stronie gdyńskich rugbistów. Był legendą Arki. Swoje losy opisał w autobiografii "Zbigniew Rybak Syn Józefa".

/ Rugby Club Arka Gdynia / Facebook

Gdyńscy rugbiści opublikowali pożegnanie założyciela klubu: Ze smutkiem informujemy Was, że w dniu dzisiejszym odszedł od nas Zbigniew Rybak. Założyciel Klubu, honorowy Prezes, były zawodnik oraz filar społeczności gdyńskich Buldogów. Spoczywaj w pokoju Wikingu! - napisali na stronie Arki Gdynia.

Zbigniew Rybak wychowany w Gdyni na Pustkach Cisowskich był szalikowcem piłkarzy Arki, szybko zaczął trenować sporty walki. W 1996 roku, razem m. in. z Dariuszem Komisarczukiem, Jackiem Wojaczkiem i Wojciechem Ruszkiewiczem, był jednym z założycieli Rugby Club Arka Gdynia.

Przez wiele lat występował jako zawodnik w formacji młyna w jego pierwszej linii na prestiżowej pozycji filara. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, był również działaczem popularnych Buldogów. W 2016 roku został skarbnikiem, a we wrześniu tego roku członkiem zarządu gdyńskiego klubu. Był legendą Arki. Swoje losy opisał w autobiografii "Zbigniew Rybak Syn Józefa".

W wydanej w tym roku książce opisał m.in. losy ludzi, którzy jeszcze w 1996 roku nie znali nawet zasad rugby, a szukali legalnego pola do rozładowania swojej agresji. Dziewięć lat później, przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego, sięgnęli w Splicie po Klubowy Puchar Europy.



(...)legendarny chuligan, który uratował pokolenia. Człowiek który był liderem szalikowców, z wielką charyzmą i niesamowitymi pomysłami. To on wpadł na pomysł prętów w bagietkach przed meczem Francja-Polska. To on rozwiązał problem zatargów z prawem przez… rugby - czytamy na stronie zbigniewrybak.pl, za pośrednictwem której można kupić biografię słynnego kibica.