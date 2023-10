W czwartek, 5 października, w godzinach 9-14, przy wejściu głównym Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego będzie można skorzystać z mobilnego punktu Urzędu Miejskiego w Gdańsku - studenci będą mogli dopisać się tam do spisu wyborców, a także umówić się na odbiór zaświadczenia do głosowania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podobne punkty pojawią się w piątek, 6 października, przed Gmachem Głównym Politechniki Gdańskiej w godzinach 9-14 oraz w poniedziałek, 9 października, przed Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego także w godzinach 9-14.

Urząd Miejski w Gdańsku wydłuża godziny pracy

Zależy nam na jak największej frekwencji w nadchodzących wyborach. Co bardzo istotne, w ostatnim tygodniu przed wyborami, od poniedziałku do czwartku, urząd będzie pracował dłużej. Czynne będą stanowiska, które wydają zaświadczenia o prawie do głosowania, jak i te, gdzie można dopisać się do spisu wyborców. Przypominam, że tak zwane dopisanie się do spisu wyborców możliwe jest także w sposób elektroniczny - powiedziała w rozmowie z reporterką RMF MAXX Sylwią Kwiatkowską-Łaźniak prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Punkty obsługi mieszkańców będą pracować w wydłużonych godzinach. W poniedziałek i wtorek kwestie wyborcze załatwimy w godzinach 7-17, w środę i czwartek między 7-18.

Do 2 października do spisu wyborców w Gdańsku dopisało się 16 169 osób, a zaświadczenie do głosowania pobrało 3 250 osób - wylicza Dulkiewicz.

/ UM Gdańsk / Materiały prasowe