"Te wybory na pewno wygrają kobiety – jeśli pójdziemy wszystkie do wyborów, to w sposób jednoznaczny będzie to wygrana dla dzisiejszej opozycji" - powiedziała w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Joanna Mucha. Jedynka Trzeciej Drogi w Lublinie poinformowała, że pierwszą rzeczą, jaką zrobi dla kobiet w nowym parlamencie, będzie "powrót do tego, co zniszczył Trybunał Konstytucyjny".