"Nie rób sobie jaj ze zdrowia! Zbadaj się!" - to nazwa charytatywnej akcji Fundacji Hospicyjnej oraz Rzemieślnik Barber Shop. Panowie się badają, a później mogą skorzystać bezpłatnie z usług fryzjerskich.

Wiemy, że mężczyźni niechętnie się badają, a jest to pierwszy krok do zadbania o swoje zdrowie. Wystarczy ukłucie palca, kropla krwi, aby mieć pewność, co do swojego zdrowia. To naprawdę niewiele - mówi w rozmowie z RMF MAXX Hanna Lesner-Ratajczak z Fundacji Hospicyjnej.

Akcja wpisuje się w listopadową kampanię Movember, dotyczącą świadomości męskich nowotworów.

Mężczyźni wstydzą się, albo się boją. Naszą akcją chcemy to odczarować - dodaje Katarzyna Paluch z Rzemieślnik Barber Shop i Fundacji Hospicyjnej.

Jak wziąć udział w akcji?

W sobotę, 18 listopada, w Forum Gdańsk w godzinach od 12 do 20 wszyscy mężczyźni powyżej 20. roku życia będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku nowotworów jąder i prostaty.



Każdy przebadany będzie mógł zasiąść na barberskim fotelu i oddać się w ręce fachowców od brzytwy, którzy zadbają nie tylko o fryzury, ale także o zarost.

Chcemy przywabić mężczyzn właśnie usługą barberską. Można zadbać o swoje zdrowie, a później także o swój wygląd. To takie "win win" - mówi Hanna Lesner-Ratajczak.

Będzie siedem foteli, po krótkim badaniu Panowie będą mogli poczuć klimat Barber shop, zadbamy o włosy i brody - przekonuje Bartosz Marcinkowski Rzemieślnik Barber Shop z Gdańska.

Muzyka na żywo

Wydarzeniu towarzyszyć będzie muzyka na żywo, za konsoletą staną trójmiejscy DJ-e - MNOW, Danny V, Jack JC oraz Dj Crusader.

W charytatywnej akcji bierze udział 10 barber shopów z Gdańska, Sopotu i Kościerzyny, w tym: Rzemieślnik Barber Shop, Bałtycki Barber, Black Razor Barber, MG’s Barber Shop, Old Skull Barber Osowa, Salon Fryzur Męskich, Stalownia Barbershop, Street Cut Barber Shop, T.N.T Barbers oraz Trasernia Barbershop.

Badania w kierunku profilaktyki raka jąder wskazane są od 20. roku życia, a od 40. roku życia - ws. nowotworu prostaty.

Za przeprowadzenie badań odpowiada centrum medyczne HMS Assistance, które jest partnerem akcji.

Sprawdzamy poziom PSA, to przyjazne badanie, pobieramy z palca niewielką ilość krwi, po chwili mamy już wynik. Testy tego typu to pierwszy krok w profilaktyce, zaraz po samobadaniu. Zalecamy je wykonywać raz do roku - mówi Jakub Kotuła z Centrum medycznego HMS Assistance.

Mężczyźni po pobraniu krwi, niezależnie od wyniku jaki uzyskają, otrzymają także vouchery oferujące promocyjną wizytę w gabinecie specjalisty urologa.

Organizatorzy przygotowani są na przebadanie pięciuset osób.