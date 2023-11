Restauracje i hotele wybierające ekologiczne produkty Fier mają szansę na zbudowanie lojalnej klienteli, która ceni sobie ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Korzyści wizerunkowe wynikające z wybierania ekologicznych produktów Fier są nieocenione.

/ Materiały prasowe

Zależy Ci na zadowoleniu swoich klientów bez szkody dla środowiska? Korzystaj z produktów pochodzących ze sprawdzonego źródła! Fier Seafood wkracza na rynek e-commerce z ofertą skrojoną pod aktualne wymagania branży HoReCa, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego i fauny morskiej. Poznaj tajniki zrównoważonej hodowli ryb i owoców morza Fier. Przekonaj się, jakie korzyści może przynieść Twojej restauracji świeżość pochodząca ze sprawdzonych źródeł morskich.

Fier Seafood rusza na podbój rynku e-commerce

Fier Seafood to marka, która może poszczycić się 25-letnim doświadczeniem w hodowli ryb i owoców morza. Najwyżej jakości produkty już są dostępne restauratorów i hotelarzy w nowopowstałym sklepie internetowym Fier. Jednak Fier to nie tylko innowacyjna oferta dla sektora HoReCa - to przede wszystkim biznesowy partner hoteli i restauracji, których nie przyczynia się do degradacji mórz i oceanów, stawiając na zrównoważoną hodowlę.



Czym jest zrównoważony połów?

Zrównoważone praktyki rybackie to podejście do połowu ryb, które uwzględnia ochronę ekosystemów morskich, zachowanie bioróżnorodności oraz zapewnienie równowagi między ilością złowionych ryb a zdolnością naturalnego odnowienia się populacji.

To działanie, podczas którego poziom połowów nie przekracza zdolności populacji ryb do reprodukcji i odtworzenia się. W praktyce oznacza to dbanie o to, aby nie złowić zbyt dużej ilości ryb, pozostawiając wystarczającą liczbę osobników do rozmnażania i utrzymania zdrowych populacji.

Istotne jest także minimalizowanie wpływu połowów na inne gatunki morskie oraz siedliska poprzez działania, takie jak:

unikanie połowów w obszarach chronionych,

ograniczanie przypadkowego złowienia niepożądanych gatunków (tzw. bycatch),

stosowanie selektywnych metod połowu, które pozwalają na złowienie określonych gatunków, pozostawiając inne nietknięte.

Ważnym aspektem zrównoważonych praktyk rybackich jest również monitorowanie i ocena stanu zasobów rybnych oraz dostosowywanie połowów do zmieniających się warunków. Działa to na rzecz długoterminowego zachowania zdrowych populacji ryb, co jest kluczowe dla ochrony ekosystemów morskich i zapewnienia, że ryby będą dostępne dla przyszłych pokoleń.



Ryby i owoce morza Fier - sprawdzona jakość i ekologia

Ryby i owoce morza Fier to nie tylko gwarancja najwyższej jakości, ale także zobowiązanie do ekologicznego podejścia w całym procesie produkcji. Produkty Fier posiadają certyfikaty, które potwierdzają ich zaangażowanie w dbałość o środowisko i dobrostan zwierząt:

Global GAP - zapewnia, że produkty Fier pochodzą z gospodarstw rolnych, które przestrzegają surowych standardów jakości, środowiskowych i socjalnych.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) - potwierdza, że firma stosuje zrównoważone praktyki akwakultury, minimalizując wpływ na środowisko i przestrzegając rygorystycznych norm dotyczących zdrowia zwierząt.

MSC (Marine Stewardship Council) - oznacza, że ryby Fier pochodzą z łowisk, które są zarządzane w sposób zrównoważony, chroniąc dzikie populacje ryb i zachowując ekosystemy morskie.

BIO - świadczy o ekologicznym pochodzeniu produktów Fier, zapewniając, że nie zawierają one sztucznych substancji chemicznych ani GMO.

Za każdym z tych certyfikatów stoi troska o jakość, zdrowie oraz przyszłość naszych mórz i oceanów. Dlatego wybierając ryby i owoce morza Fier, wybierasz produkty, które nie tylko smakują wyjątkowo, ale także wspierają zdrowy ekosystem naszych oceanów.



Wybierając Fier, stawiasz na rozwój biznesu

Lokale, które oferują dania przygotowane z ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych źródeł, są postrzegane jako miejsca odpowiedzialne i troszczące się o przyszłość naszej planety. To nie tylko podnosi prestiż i autentyczność restauracji, ale również przyciąga nowych klientów, którzy chcą wspierać lokale gastronomiczne zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska.

Restauracje wybierające ekologiczne produkty nie tylko dostarczają wyjątkowych smaków, ale także przyczyniają się do tworzenia lepszego świata, co jest jednym z kluczowych elementów biznesowej działalności w czasach, gdy świadomość i wrażliwość społeczna oraz ekologiczna stale rosną.