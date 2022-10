Ważące w sumie blisko 3,5 tony niewybuchy neutralizować będzie w tym tygodniu Marynarka Wojenna. Chodzi o kilka pozostałości po II Wojnie Światowej, które odnaleziono na dnie na terenie portu w Gdyni oraz w pobliżu wejścia do portu. Będą ograniczenia w żegludze oraz w dostępnie do plaż - na odcinku od Babich Dołów aż do Westerplatte.

Neutralizacja min / archiwum 8 Flotylli Obrony Wybrzeża /

Chodzi w sumie o 5 niebezpiecznych niewybuchów z okresu II Wojny Światowej. Dwa z nich to miny morskie typu GC. Każda z nich waży prawie tonę. Obie zlokalizowane są na podejściu do gdyńskiego portu. Kolejne trzy obiekty to półtonowe bomby lotnicze, które odnalezione zostały już wewnątrz portu.

Operacja neutralizacji stwarzających zagrożenie obiektów ruszy jutro. Prowadzić ją będą specjaliści z gdyńskiego, 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Akcja potrwa co najmniej do 10 października i jest ściśle zależna od pogody. Plany są takie, by każdego dnia neutralizować jeden obiekt. W pierwszej kolejności żołnierze zajmą się tymi, które znaleziono wewnątrz portu. Każdy z niewybuchów będzie podnoszony z dna na niewielką wysokość i pod wodą przeholowywany w miejsce wyznaczone do neutralizacji, w głębi Zatoki Gdańskiej.

"W promieniu 750 m od niewybuchów zlokalizowanych wewnątrz portu obowiązuje strefa bezwzględnego zakazu przebywania ludzi na otwartym terenie. Także na tarasach, dachach czy balkonach. W tym czasie dopuszcza się przebywanie ludzi w budynkach, jednak z dala od okien i powierzchni przeszklonych. Na wodach Zatoki Gdańskiej będą obowiązywały określone przez Urząd Morski strefy bezpieczeństwa oraz ograniczenia w żegludze. Ograniczenia będą dotyczyły także korzystania z trójmiejskich plaż. W czasie operacji wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz wchodzenia ludzi do wody" - informuje kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Oprócz Grupy Nurków Minerów z 13. Dywizjonu Trałowców z Gdyni, do akcji zaangażowana będzie też załoga niszczyciela min ORP Kormoran. Bezpieczeństwa na morzu pilnować mają statki Urzędu Morskiego oraz Straży Granicznej. Policja i inne służby mundurowe mają natomiast pilnować plaż w całym Trójmieście.

WAŻNE !

Z uwagi na dużą masę ładunków wybuchowych oraz promień oddziaływania, konieczne jest wprowadzenie stref bezpieczeństwa:

Na lądzie: tereny Portu Gdynia, Portu Wojennego oraz PGZ Stoczni Wojennej (przebywanie na terenach otwartych, nieosłoniętych zagraża życiu i zdrowiu)

Na Zatoce Gdańskiej: od linii brzegowej na odcinku Babie Doły - Gdańsk Westerplatte (włącznie) do 11 km w głąb morza (przebywanie w wodzie w godzinach operacji zagraża życiu i zdrowiu)

Strefy te będą obowiązywać: w dniach 4-6.10 w godzinach 11.00-15.00 oraz w dniach 7 i 10.10 w godzinach 9.00-15.00.