Osiem osób odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przemycie do Polski kokainy. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prokurator zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która przywoziła do Polski znaczne ilości narkotyków i obrót nimi. Kontener z narkotykami przypłynął do Gdyni z portu w Hamburgu.

W ciągu kilku dni oskarżeni, w kilkuosobowych grupach wdzierali się na teren terminala, by zlokalizować ten kontener. Ale narkotyków w nim już nie było, bo wcześniej zostały przejęte przez niemieckie służby celne. Ponad 100 opakowań kokainy było w transporcie z cukrem z Belize - poinformowała Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Od 8 do 10 grudnia 2023 roku na terenie terminala i tuż obok niego policjanci zatrzymali 9 osób, w tym jednego nieletniego. Zarzuty usłyszało osiem z nich. Grozi im do 12 lat więzienia, ale ze względu na to, że przestępstwa zostały popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, sąd może wymierzyć wyższą karę.

Przed Sądem Rodzinny i Nieletnich toczy się odrębne postępowanie wobec zatrzymanego w związku z tą sprawą nieletniego.