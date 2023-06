​Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój w salonie gier przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni. Do przestępstwa doszło przed godziną 18 w sobotę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do lokalu weszło dwóch mężczyzn, jeden z nich nerwowo chodził po lokalu, po czym trzymając w ręku przedmiot przypominający broń powiedział, że jest to napad.

Ekspedientka wystraszyła się, odepchnęła napastnika i zamknęła się w pomieszczeniu socjalnym.

Z uwagi na fakt, że drzwi do lokalu zamykane są na elektromagnes, sprawca wyważył drzwi do pomieszczenia socjalnego i wyszarpał przewody do elektrozamka.

Kobieta w obawie o swoje życie otworzyła drzwi, po czym mężczyźni uciekli w nieznanym kierunku. Po poszukiwaniach zostali oni zatrzymali przez mundurowych.