Pierwszy krok do realizacji budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia za nami. W środę podpisano umowę na budowę falochronów osłonowych. Jak informuje dziennikarka RMF MAXX Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, to największa inwestycja od stu lat.

W Gdynii rozpoczyna się największa inwestycja od stu lat / Urząd Morski w Gdyni / Materiały prasowe

Najważniejszy pierwszy krok

Podpisanie umowy na budowę falochronów osłonowych to ważny krok do powstania Portu Zewnętrznego w Gdyni podkreślają władze portu.



W ramach inwestycji powstanie akwen chroniony przed działaniem fal, który umożliwi manewrowanie statków w rejonie terminala w Porcie Zewnętrznym. Nowa infrastruktura ma też wzmocnić istniejące obiekty i zwiększyć bezpieczeństwo militarne Polski.

Wiemy, że Port Gdynia w obecnych granicach nie może się już rozwijać. Jedyną możliwością dla jego rozwoju w chwili obecnej jest budowa nowego terenu na wodzie. Jest to absolutnie krytyczne dla być albo nie być działalności gdyńskiego portu i projekt ten postrzegamy jako absolutnie strategiczny i konieczny do realizacji - mówił Piotr Gorzeński prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.



Umowa na budowę falochronów osłonowych podpisana / Urząd Morski w Gdyni / Materiały prasowe

Będą długie na 2,5 kilometra

Powstające falochrony mają mieć długość około 2,5 kilometra. Będą wybudowane na skrzyniach.



Choć sto lat temu były zupełnie inne technologie, to też były skrzynie budowane. Mamy zdjęcia z budowy portu, sprzed stu lat. Teraz będzie to o tyle trudniejsza budowa, że w całości jest na wodzie. Budowa ruszy za około rok, trzeba uzyskać wszelkie pozwolenia. Mamy już decyzję środowiskową, to bardzo ważny element - opowiada Anna Stelmaszczyk-Świerczyńska dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jak komentuje dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, "w mojej opinii jest to kolejny krok w rozwoju portu, praktycznie równoważny z tym, co działo się ponad sto lat temu, kiedy polskie władze podejmowały decyzje o budowie nowego portu. Dla mnie ma to też wymiar sentymentalny, bo moi dziadkowie poznali się przy budowie Portu w Gdyni."

Port Zewnętrzny w Gdyni do 2029 roku

Budowa falochronów osłonowych (stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do przyszłego Portu Zewnętrznego w Gdyni) pochłonie blisko 540 milionów złotych. Prace ruszą za około rok.

To ważna inwestycja, gospodarka morska jest tą branżą, która w najbliższym czasie będzie się dynamicznie rozwijać. Teraz falochron, a za chwilę port zewnętrzny to krok milowy w rozwoju gdyńskiego portu mówił Leszek Bonna wicemarszałek województwa pomorskiego.



Prace nad Portem Zewnętrznym w Gdyni rozpoczęły się w 2018 roku. Mają się zakończyć do 2029 roku.