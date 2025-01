"Przywitać Nowy Rok bardzo pozytywną energią" - to hasło, które przewijało się wśród uczestników noworocznego morsowania w Sopocie. Wielu z nich podkreślało, że jest już tradycją, aby w Nowy Rok zanurzyć się w lodowatej wodzie Bałtyku.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Czuję się bardzo dobrze, bardzo czerwony i bardzo szczęśliwy. Wesoło było - wykrzyczał jeden z uczestników po wyjściu z wody w biegu po ręcznik, który czekał na plaży.

Radość i odwaga były wspólnym mianownikiem dla wszystkich uczestników. Wesoło, sporo nowych osób. To jest super, że się odważyli - dodał inny mors.

Kilkadziesiąt osób wzięło udział we wspólnej rozgrzewce na plaży. Jak podkreślali uczestnicy, jest to bardzo ważny element przygotowania do zanurzenia się w wodzie. Po tym odbyło się pasowanie.

Pasuję cię na morsa - mówił na brzegu Neptun do uczestników. W kąpieli wziął udział również pirat i św. Mikołaj. To zwyczaj noworocznych morsów, aby tego dnia przyjść w przebraniu na plażę. Wielu miało kolorowe stroje lub peruki.

Samo wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu osób, które obserwowały to, co się działo z plaży i molo. Troszkę zazdroszczę, że tak nie potrafimy, ale może kiedyś. Bardzo inspirujące - przyznała pani, która przyszła z mężem i dziećmi.

To daje nam taką super energię, że jesteśmy dla wszystkich cały dzień uśmiechnięci - mówił jeden z morsów.