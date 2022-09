W Trójmieście ruszyły dziś II Dni Solidarności Klimatycznej. Do 18 września w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zaplanowano szereg wydarzeń, warsztatów i debat poświęconych szeroko rozumianej ekologii i kreowaniu proekologicznych postaw. Tegoroczne Dni Solidarności Klimatycznej odbywają się pod hasłem "mniej".

Rozmowa z Iną Gadomską z Banku Żywności w Trójmieście / Stanisław Pawłowski / RMF24

Słowo "mniej", zgodnie z intencją organizatorów, ma zachęcać do refleksji na temat naszych codziennych nawyków.

Mniej konsumpcji, to więcej cennych zasobów. Mniej śmieci, to lepsze środowisko życia dla przyszłych pokoleń. Mniej zużycia wody, to więcej cennego surowca. Mniej plastiku, to czystsze morza i oceany. Mniej marnotrawienia, to lepiej zaplanowane łańcuchy dostaw i rolnictwo. Mniej zabetonowanych przestrzeni, to bardziej odporne na fale upałów i zalania miasta. Mniej emisji gazów cieplarnianych, to wolniejsze nagrzewanie się planety - czytamy na stronie II Dni Solidarności Klimatycznej.

Jednym z ważnych wątków, które poruszone zostanie już podczas pierwszej debaty w ramach tegorocznych Dni Solidarności Klimatycznej jest marnowanie żywności. Jak zwracają uwagę specjaliści, trudne, kryzysowe czasy sprzyjają edukowaniu w tym zakresie.

Trzeba przyznać, że im gorzej, tym lepiej dla osób, które starają się budzić świadomość na temat marnowania. To nie tylko chodzi o żywność. Tu chodzi też o wodę, tu chodzi też o energię. Ludzie zaczynają widzieć to w swoich portfelach - mówi w rozmowie z RMF FM Ina Gadomska z Banku Żywności w Trójmieście, która będzie dziś jedną z uczestniczek zaplanowanej o g. 17.30 dyskusji.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj całej rozmowy Kuby Kaługi z Iną Gadomską z Banku Żywności

Przez cały tydzień w ramach Dni Solidarności Klimatycznej odbywać się będą warsztaty. Prowadzący je eksperci opowiedzą m.in. o tym, jak wprowadzać do codziennego życia zasadę less waste, czyli jak doprowadzić do wytwarzania jak najmniejszej ilości odpadów lub ich znaczącego ograniczenia. Podczas warsztatów dla najmłodszych, uczestnicy będą tworzyć naturalne barwniki z przypraw, zbudują własną baterię wykorzystując do tego ziemniaka czy podejrzą życie w kropli wody i poeksperymentują z suchym lodem.

Planowany jest również spacer historyczny po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, połączony ze sprzątaniem tego popularnego kompleksu leśnego. Powędrujemy granią w "gdyńskich górach" z widokiem na Pradolinę Kaszubską, odwiedzimy dolinę Cisowskiej Strugi, dowiemy się jak dawniej znakowano główne leśne dukty i orientowano się w terenie. Odkryjemy tajemnice II wojny światowej, które skrywa Trójmiejski Park Krajobrazowy. Po wędrówce odpoczniemy w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie - mówi Dawid Gajos z Muzeum Miasta Gdyni.

W Gdańsku przy ul. Lastadia 2 zapoznać będzie się możną z edukacyjną wystawą obrazującą, jak wielkim problemem w skali ekosystemu jest mikroplastik. Co roku tysiące zwierząt, w tym ptaki wodne umierają z powodu zjadanego plastiku. Doświadczenia naukowców pokazują, iż mikroplastik wdarł się w ludzki cykl pokarmowy i trafia do naszego organizmu wraz ze spożywanymi rybami czy wodą - opisuje Jarosław Maciejewski z Obszaru Metroplitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Z pełnym programem tegorocznych Dni Solidarności Klimatycznej można zapoznać się tu:

autorzy: Stanisław Pawłowski / Kuba Kaługa