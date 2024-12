Aż jedenaście medali olimpijskich – w tym trzy złote – zdobyły mistrzynie sportu, które w środę spotkają się z uczennicami w Rumi na Pomorzu. Otylia Jędrzejczak zaprosiła trzy wyjątkowe sportsmenki, które przez wiele lat zachwycały, a niektóre nadal zachwycają, polskich kibiców. To będzie ostatnia tegoroczna odsłona akcji "Mistrzynie w Szkołach", czyli niezwykłej lekcji wychowania fizycznego tylko dla dziewcząt.

"Mistrzynie w Szkołach" / Paweł Skraba / Materiały prasowe

Nie ustajemy w staraniach, by przekonać dziewczyny, jak ważną, potrzebną, ale i fajną lekcją jest wychowanie fizyczne. Przemierzając kraj razem z innymi mistrzyniami sportu przekonujemy, namawiamy i pokazujemy, że sport jest niezbędnym elementem życia każdego z nas - mówi Otylia Jędrzejczak, najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania, pomysłodawczyni "Mistrzyń w Szkołach".

Zajęcia w Rumi na Pomorzu odbędą się w hali MOSiR przy ul. Mickiewicza 49. Na zaproszenie Otylii Jędrzejczak, jedynej polskiej mistrzyni olimpijskiej w pływaniu, w zajęciach udział wezmą - mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro i brązowa medalistka z Londynu w wioślarstwie Magdalena Fularczyk-Kozłowska, mistrzyni i wicemistrzyni z Tokio w biegach sztafetowych Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Karolina Naja, raz srebrna i trzy razy brązowa medalistka w kajakarskim sprincie z Tokio, Rio de Janeiro i Londynu. A do tego oczywiście będzie też Otylia Jędrzejczak, mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni olimpijska z Aten w pływaniu.

Myślę, że zestaw mistrzyń jest fantastyczny i sama cieszę się na to środowe spotkanie. Do Rumi przyjadą z nami sportsmenki z niezwykłymi osiągnięciami, ale także z ciekawą historią - mówi Jędrzejczak. Przez pierwsze trzy kwadranse uczennice będą ćwiczyć z mistrzyniami pod okiem Klaudii Wałkowińskiej, renomowanej krakowskiej trenerki personalnej, a następnie będą mogły porozmawiać z mistrzyniami.

Zajęcia kierujemy do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach WF-u. Od kilku lat pracujemy nad tym, by to zmienić. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, jestem Bella". Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania. Pokażemy po prostu, że z ćwiczeń można czerpać radość i bawić się nimi - dodaje mistrzyni olimpijska w pływaniu.

Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest Bella, wiodąca marka na rynku artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness.

Projekt "Mistrzynie w szkołach" współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego ostatnia tegoroczna odsłona także przez miasto Rumia i MOSiR Rumia.