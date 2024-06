Gdańsk będzie gospodarzem Międzynarodowego Zjazdu Nowej Hanzy. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 13-16 czerwca, a jej mottem będzie „Zmiana zaczyna się tutaj”. Miasto organizuje wydarzenie ponownie po 27 latach.

Ceremonia Otwarcia odbędzie się przy Fontannie Neptuna w Gdańsku (fot. Piotr Hukalo) / East News / East News

Ostatni Zjazd Nowej Hanzy w Gdańsku odbył się w 1997 roku i był elementem obchodów tysiąclecia miasta. W tym roku Gdańsk odwiedzą przedstawiciele blisko 100 miast z 14 krajów Europy.

To, co jest ważne, to budowa więzi, wymiana doświadczeń, ale także pochylenie się nad wspólnym dziedzictwem, bo Hanza jest także oparta na tym, co łączyło miasta w przeszłości. Dziś jednak współczesny świat stawia nam wiele nowych wyzwań i współpraca między naszymi miastami jest bardzo potrzebna. Warto Hanzę rozwijać i dodawać nowe wątki - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Wielka Parada Miast

Zjazd rozpocznie się Wielką Paradą Miast (13 czerwca, godz. 19.30), która przejdzie Drogą Królewską między Złotą Bramą i Fontanną Neptuna.



Na czele parady staną dwie z ośmiu Gdańskich Alegorii - Wolność i Sława. Za nimi podążać będą żołnierze Garnizonu Gdańskiego, dawni strażnicy bram miasta, oraz gdańscy werbliści, którzy uroczyście powitają "króla morskiego Gdańska" - Neptuna. Ten wyjątkowo zejdzie ze swojej fontanny na Długim Targu, prowadząc w paradzie postaci ze swojego dworu - nimfy wodne, syreny i koniki morskie. Na końcu parady zobaczymy postacie znane z ulic dawnego hanzeatyckiego Gdańska - bogatych mieszczan, straganiarki, kupców i rzemieślników. Artystyczną oprawą tego spektaklu zajmie się Teatr Gdańskiego Archipelagu Kultury - czytamy na oficjalnej stronie miasta.

Ceremonia Otwarcia odbędzie się 13 czerwca, o godz. 20.00 przy Fontannie Neptuna. Gospodarzami ceremonii będzie prezydent Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz i przewodniczący Związku Hanzy, burmistrz Lubeki - Jan Lindenau.

Bakalie x Hanza - polski akcent na Jarmarku Hanzeatyckim

Podczas trwania zlotu odbędzie się Jarmark Hanzeatycki, na którym będzie można poznać regionalne tradycje, obrzędy i wyroby rzemieślnicze i kulinarne. Polskim akcentem będą targi mody, designu i młodej sztuki Bakalie x Hanza.

Bardzo nam zależy na tym, aby mieszkańcy się pojawili na Jarmarku Hanzeatyckim, który będzie na Targu Węglowym. Tam będzie można zapoznać się z dziedzictwem kulturowym, ale również kulinarnym członków Hanzy. Na scenie muzycznej będzie można zobaczyć zespoły z hanzeatyckich miast. Będziemy też promować muzykę, bo przypomnę, że Gdańsk był najważniejszym muzycznie miastem w Polsce i jednym z najważniejszych w Europie, szczególnie w okresie baroku, czyli w XVII i XVIII w - mówi Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej.

Jarmark Hanzeatycki będzie otwarty 14-15 czerwca (10:00-18:00) i 16 czerwca (10:00-16:00). Bakalie x Hanza w sobotę i niedzielę (15-16 czerwca) w godzinach jarmarku.

Szczyt Burmistrzów i forum gospodarskie

Jednymi z kluczowych wydarzeń będą Hanzeatycki Szczyt Burmistrzów oraz forum gospodarskie.

Forum gospodarcze, które organizujemy wspólnie z Fundacją Gdańską i Międzynarodowymi Targami Gdańskimi będzie poświęcone innowacyjnej gospodarce Gdańska. Gdańsk zawsze był innowacyjny i przypomnę tylko dwa nazwiska kojarzone z naszym miastem - Heweliusz i Farrenheit. Te nazwiska będą pojawiały się podczas forum, gdzie będziemy mówić m.in. o inteligentnych specjalizacjach Pomorza, o tych dziedzinach, w których możemy się pochwalić i zaprezentować, ale też nawiązać w ich ramach współpracę. Jedną z nich będą technologie kosmiczne, które są właśnie dziedzictwem Jana Hewelisza - mówił Marek Ossowski, wiceprezes GARG.

44. Międzynarodowy Zjazd Hanzy zakończy się 16 czerwca o 14.30 przy Fontannie Neptuna. W trakcie ceremonii Flaga Hanzy zostanie przekazana do Visby - gospodarza przyszłorocznego zjazdu.

Utrudnienia w ruchu

Od poniedziałku, 13 czerwca Targ Węglowy będzie zamknięty, a w dniach 12-18 czerwca liczba miejsc parkingowych na Wyspie Ołowiance przy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zostanie znacząco ograniczona. Dodatkowo, w czwartek 13 czerwca w godzinach 19:30-21:00 ruch pojazdów ulicą Bogusławskiego może być ograniczony.