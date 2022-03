Marszałek województwa pomorskiego apeluje do Premiera RP o udostępnienie bazy noclegowej Skarbu Państwa i Spółek Skarbu Państwa na potrzeby uchodźców. Jak wylicza Mieczysław Struk to tysiące miejsc tylko na Pomorzu. Chodzi o ośrodki wypoczynkowe, hotele, ośrodki szkoleniowe służb mundurowych.

Polsko-ukraińskie przejście granicznym w Medyce / Darek Delmanowicz / PAP

Tylko na Półwyspie Helskim jest 3 tysiące miejsc w dobrych ośrodkach wypoczynkowych. Nie mówię o pięciogwiazdkowych hotelach, tylko o ośrodkach należących do Ministerstwa Obrony Narodowej, Policji i różnych instytucji centralnych - wylicza Mieczysław Struk w rozmowie z reporterką RMF MAXXX Sylwią Kwiatkowską Łaźniak.

Już ponad dwa tygodnie płynie do Polski fala uciekających przed wojną ukraińskich kobiet i dzieci. To największy kryzys uchodźczy od czasów II wojny światowej- pisze pomorski Marszałek w apelu do Premiera.





Pismo Marszałka Województwa Pomorskiego do Premiera RP / Materiały prasowe





Tymczasem główny ciężar opieki nad poszkodowanymi spoczywa na samorządach terytorialnych i organizacjach pozarządowych, których potencjał jest na wyczerpaniu. W miejscowościach turystycznych jak Sopot zarejestrowało się już ponad 1300 osób, część z nich przebywa w ośrodkach wakacyjnych.

Z tego powodu marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił się wprost do Premiera Mateusza Morawieckiego z pilnym apelem, by natychmiast na potrzeby uchodźców uruchomiono rezerwy bazy noclegowej Skarbu Państwa i Spółek Skarbu Państwa na Pomorzu.