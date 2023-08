Obecna wiceprezydentka Sopotu będzie kandydowała na prezydenta miasta, jeśli Jacek Karnowski dostanie się do Sejmu podczas najbliższych wyborów samorządowych. Taką decyzję Jachim ogłosiła podczas konferencji prasowej.

Magdalena Czarzyńska-Jachim / UM Sopot /

Jacek Karnowski jest prezydentem Sopotu od 1998 roku - zdecydował on, że startuje w wyborach do Sejmu, które odbędą się 15 października. Ma drugie miejsce na liście KO w okręgu gdańskim. Zgodnie z panującym prawem w przypadku, gdy prezydent lub burmistrz danego miasta zostaje posłem, jego miejsce zajmuje komisarz wybrany przez premiera, który te obowiązki pełnił by do wiosny 2024 roku.

To miasto zasługuje na to, żeby mieć ludzi wyjątkowych. Dlatego dziś, razem z innymi, namawiam moją zastępczynię Magdalenę Czarzyńską-Jachim do startowania na prezydenta miasta Sopotu. Jestem przekonany, że to będzie "dream team" dla Sopotu w kolejnych latach - powiedział dziś na konferencji Jacek Karnowski.

W przyszłym roku (nie jest znana jeszcze ich dokładna data) odbędą się wybory samorządowe. Magdalena Czarzyńska-Jachim, ogłosiła, że będzie ubiegać się o fotel prezydenta miasta. Poinformowała także o powołaniu Stowarzyszenia Sopot dla Ciebie, które ma być platformą do współpracy z mieszkańcami.

Sopot jest moją pracą i pasją od ponad 20 lat. Przeszłam przez wszystkie szczeble urzędowe. Jestem przekonana, że z całą drużyną podołamy wyzwaniu, którym jest Sopot przyszłości - powiedziała Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Magdalena Czarzyńska-Jachim od 1996 roku pracuje w sopockim samorządzie. Przez 9 lat pełniła funkcję naczelnika Biura Promocji i Komunikacji Społecznej. Wcześniej była dziennikarką "Dziennika Bałtyckiego".

Od 2020 roku jest wiceprezydentką Sopotu. Główne obszary, które nadzoruje to edukacja, pomoc społeczna i zdrowie, a także promocja, turystyka i komunikacja z mieszkańcami.