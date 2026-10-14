Leo Messi postawił na firmę z Polski. Jej luksusowy produkt jest wart miliony

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Piłkarski mistrz świata i jeden z najwybitniejszych zawodników w historii Lionel Messi zamówił luksusowy jacht w wywodzącej się z Gdańska firmie Sunreef Yachts. ULTIMA 88 ma pasować do „stylu, osobowości i umiłowania do perfekcji” – zaznaczono.

Legendarny piłkarz ujawnił, że decyzja o zamówieniu jachtu wynika z tego, jak bardzo jego rodzina lubi spędzać czas na morzu. „To prawdziwa przyjemność dołączyć do rodziny Sunreef. Razem z rodziną zawsze uwielbialiśmy spędzać czas na morzu, ilekroć tylko mieliśmy okazję” – powiedział.

„Jachty Sunreef mają styl i cechy, które naprawdę mi się podobają, i idealnie odpowiadają moim oczekiwaniom. Nie mogę się doczekać, aby poznać jacht ULTIMA 88 i cieszyć się nim wraz z rodziną” – dodał. Po zwodowaniu jednostka ma być częścią luksusowej floty MiM Ocean na Balearach, której Messi jest współwłaścicielem.

Co wiadomo o modelu, który zamówił Messi?

Firma na swojej stronie internetowej informuje, że model ULTIMA 88 to luksusowy katamaran o długości 26,8 metra. Produkowany jest w dwóch wersjach - z wysokowydajnym napędem spalinowym, jak i w konfiguracji hybrydowej. „z wysokowydajnym napędem spalinowym, jak i zaawansowaną konfiguracją hybrydową. „Łącząc zwinność jednokadłubowca ze stabilnością, przestronnością i niewielkim zanurzeniem charakterystycznym dla katamaranów, Sunreef 88 ULTIMA wprowadza nowatorskie podejście do współczesnej architektury jachtowej” – zaznacza producent.

Na pokładzie znalazło się miejsce na komfortowe wnętrza, przestronny salon oraz strefy wypoczynku na świeżym powietrzu. Goście mogą korzystać z w pełni wyposażonych kabin. Na szczególne wyróżnienie zasługuje apartament kapitański z dużym łóżkiem, strefą wypoczynkową oraz prywatną łazienką. Jego największym wyróżnikiem jest prywatna sauna. Do dyspozycji właściciela są także duże przeszklenia, zapewniające więcej naturalnego światła i widok na morze. Układ pozostałych kabin może być dostosowany do oczekiwań właściciela, podobnie jak wystrój i wyposażenie całego jachtu.

Zadbano o to, by na jachcie znalazło się miejsce na skutery wodne. Specjalny garaż jest częścią Ocean Lounge, czyli przestrzeni tuż przy wodzie, którą można wykorzystać na wypoczynek, opalanie się, pływanie i uprawianie sportów wodnych.

Koszt takiej jednostki waha się od 34 do 40 mln złotych.

Gwiazdy stawiają na firmę z Gdańska

W przeszłości jednostki Sunreef Yachts zamawiały takie osoby jak Robert Lewandowski, Carlos Alcaraz czy Rafael Nadal.

Sunreef Yachts to firma założona w 2002 roku przez Francisa Lappa, francuskiego przedsiębiorcę i projektanta. Od początku specjalizuje się w budowie luksusowych, wykonywanych na zamówienie katamaranów żaglowych i motorowych.