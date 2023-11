Sześć osób, w tym trójmiejski adwokat, zostało zatrzymanych za udział w grupie przestępczej piorącej brudne pieniądze. Środki pochodzące z oszustwa legalizowali m.in. nabywając diamenty za ponad 5,5 mln złotych. Grupę rozbili funkcjonariusze CBA we współpracy z CBŚP w Gdańsku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku we współpracy z Zarządem Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku w ramach wspólnego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie zatrzymali 6 osób, w tym znanego trójmiejskiego adwokata. Jest to kolejna odsłona śledztwa dotyczącego oszustwa przy jednoczesnym powoływaniu się na wpływy w rządowej agencji - podało rano biuro prasowe CBA.



Wskazano, że do zatrzymań doszło na terenie województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.



Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z procederem prania brudnych pieniędzy. Legalizowali środki pochodzące z oszustwa poprzez nabycie diamentów za ponad 5,5 mln zł, pojazdów samochodowych, transfer środków pomiędzy rachunkami bankowymi, a także wypłat z bankomatów.

Dodatkowe zarzuty dla zatrzymanego adwokata

W komunikacie podano, że zatrzymanemu adwokatowi przedstawiono również zarzut utrudniania postępowania karnego poprzez udzielenie pomocy w ukrywaniu się podejrzanemu w sprawie, który był poszukiwany listem gończym.



Po przedstawieniu zarzutów i złożeniu wyjaśnień przez podejrzanych prokurator nadzorujący zastosował wobec pięciu podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.



Natomiast wobec zatrzymanego adwokata, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, zastosowano izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci aresztowania na okres 3 miesięcy.



Biuro prasowe CBA wyjaśniło, że prowadzone czynności są konsekwencją zatrzymań ze stycznia 2023 r. w tym samym śledztwie, dotyczącym oszustwa przy jednoczesnym powoływaniu się na wpływy w jednej z agencji rządowych w celu nakłonienia osób zajmujących się sprawami majątkowymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z województwa mazowieckiego do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie przekraczającej 8 mln zł.