Policjanci z Gdańska zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zajmowała się ona handlem kokainą z Holandii. Zatrzymani na terenie województwa pomorskiego wprowadzili do obrotu blisko 100 kg środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Łączna czarnorynkowa wartość wprowadzonych do obrotu środków to blisko 6,5 mln zł. Jak informują policjanci, sprawa jest rozwojowa. Planowane są kolejne zatrzymania.

/ Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku / Policjanci gdańskiej komendy wojewódzkiej z wydziału do walki z przestępczością narkotykową, przy wsparciu kontrterrorystów, weszli do dwóch mieszkań na terenie Gdańska i Tczewa. Zatrzymani zostali dwaj mężczyźni. Jak przekazano, sprowadzali oni z Holandii do Polski znaczne ilości narkotyków, a następnie wprowadzili do obrotu blisko 100 kg środków odurzających oraz substancji psychotropowych na terenie województwa pomorskiego. "Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizacji wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających oraz wprowadzaniem do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych" - przekazali policjanci. / Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku / Sąd, na wniosek prokuratury, aresztował ich na 3 miesiące. Do sprawy policjanci zatrzymali łącznie 5 osób. Wideo youtube Jak przekazano, prowadzone czynności mają charakter rozwojowy - planowane są dalsze zatrzymania. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast kierowanie zagrożone jest karą do 10 lat więzienia. Zobacz również: Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Obywatel Ukrainy zatrzymany w Warszawie

"Niespełnieni paparazzi" zagrożeniem dla fok

Korzystny dla pielęgniarek z Mazowsza wyrok sądu

Książę William odwiedził punkt dla uchodźców w Warszawie