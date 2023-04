Do "Biegu granicami Sopotu" zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie. Ruszyły zapisy do zaplanowanego na przyszły weekend wydarzenia. Bieg o nietypowej formule na stałe zagościć ma w kalendarzu imprez rekreacyjnych w regionie.

Trasa Biegu / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie /

"Bieg granicami Sopotu" zastąpił "Sopocką wiosnę na 5-tkę" - organizowaną od kilku lat imprezę biegową, upamiętniającą halowe, lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata, które w 2014 roku odbyły się w Sopocie. W nowej odsłonie znacznie zmieni się trasa biegu, dystans i sama formuła zawodów, które będą teraz miały charakter "biegu rekreacyjnego". Pierwszy taki bieg zaplanowany jest na 22 kwietnia.

Zupełnie nowy pomysł

Start i meta biegu zlokalizowana będzie na sopockich błoniach, a uczestnicy i uczestniczki do pokonania będą mieli około 18 km. Trasa biegu będzie niezwykle urozmaicona. Prowadzić będzie zarówno po sopockich parkach, plaży, uliczkach czy skwerach miasta, a także po lesie w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Na trasie, przy granicach administracyjnych miasta, rozlokowane będą specjalne skrytki, które pełnić będą rolę punktów kontrolnych. Łącznie będzie ich 10. Uczestnicy biegu zobowiązani będą zajrzeć do skrytek i zanotować - na specjalnej karcie, którą otrzymają startujący - co w było w środku.

Aby zobaczyć trasę Biegu, kliknij TUTAJ.

"Bieg granicami Sopotu" to zupełnie nowy pomysł. Mamy nadzieję na jego kontynuację w następnych latach. Bardzo ciekawie zapowiada się trasa biegu, podczas którego liczy się nie tylko szybkość, ale też zaliczanie punktów kontrolnych. Norma czasu jest bardzo przyjazna. Pozwala na pokonanie trasy także tym biegaczom, którym zależy przede wszystkim na ruchu na świeżym powietrzu, a nie na biciu kolejnych "życiówek". Dystans, który jest krótszy od półmaratonu, ale dłuższy niż 10 km, to też nowość. Pogoda ma nam sprzyjać, a trasa wiedzie przez piękne krajobrazowo tereny, zapraszam więc wszystkich chętnych do obiegnięcia Sopotu w rocznicę 200 lat kurortu ‒ mówi Józef Kamiński, wicedyrektor MOSiR w Sopocie.

Limit i punkty

Wspomniany limit - właśnie ze względu na rekreacyjny charakter zawodów - wynosić będzie aż 3 i pół godziny. Jak przekonują organizatorzy, to limit, który pozwoli pokonać tracę nawet przy średniej prędkości 6 km/h, a więc bardzo wolnym biegu lub marszu. Zawodnicy mogą startować pojedynczo lub w maksymalnie 5-osobowych drużynach. Starty przewidziano między godz. 11 a 13, organizatory zapraszają grupy na start na godzinę 12. Za prawidłowo odnotowanie zawartości skrytek zawodnikom przyznawane będą punkty. Na punkty przeliczany będzie też czas pokonania trasy. Za niewyrobienie się w limicie przyznawane będą z kolei punktu karne. Jeden punkt za każde 5 minut spóźnienia.

Zapisy prowadzone są przez stronę elektronicznezapisy.pl. W dniu biegu zapisać będzie można się także w biurze zawodów. Wpisowe wynosi 40 zł, 10 złotych mniej dla posiadaczy Karty Sopockiej. Seniorzy powyżej 65. roku życia są zwolnieni z opłat. W ramach wpisowego oprócz mapy i karty do odnotowywania zawartości skrzynek, uczestnicy dostaną też pamiątkowe medale a także owoce, napoje czy posiłek z grilla.