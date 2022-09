Operacje urologiczne będą wykonywane przy użyciu robota o wartości blisko 8,5 miliona złotych. Szpitale Pomorskie zakupiły system do chirurgii małoinwazyjnej, personel medyczny przechodzi specjalne szkolenie, bo operacje nadal będą wymagały obecności człowieka.

Operacje urologiczne będą wykonywane przy użyciu robota o wartości blisko 8,5 miliona złotych / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXXX

My, lekarze, zostaliśmy wyposażeni w doskonały sprzęt, postaramy się go jak najlepiej wykorzystać. Jednak pamiętajmy, że to nie robot operuje. Za wszystkim siedzi człowiek - wyjaśnia Marek Lubocki, ordynator Oddziału Urologii w Szpitalu w Wejherowie.

W Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni w pierwszej kolejności będą wykonywane zabiegi urologiczne przez specjalistów z tego zakresu, zarówno ze szpitala w Gdyni, jak i Wejherowa - m.in. wycięcie gruczołu krokowego z powodu nowotworu, a docelowo wycięcie pęcherza moczowego z powodu nowotworu, wyłuszczenie guza nerki (tzw. operacja nerkooszczędzająca) oraz operacje rekonstrukcyjne i naprawcze w ramach urologii. Dodatkowo, Szpitale Pomorskie planują zabiegi z zakresu: ginekologii onkologicznej, otolaryngologii oraz chirurgii kolorektalnej.

Kilka lat temu, gdy pierwsze roboty wchodziły do Polski, zastanawiałam się - kiedy u nas? Dziś jesteśmy pierwszym szpitalem na Pomorzu, który jest właścicielem robota. Bez tego sprzętu nie moglibyśmy wskoczyć na poziom wyżej w medycynie - mówi prezes Szpitali Pomorskich Jolanta Sobierańska-Grenda.

W gdyńskim Centrum Onkologii ruszają operacje przy użyciu robota da Vinci Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXXX

Operacje wykonywane przez chirurgów za pomocą robota da Vinci to przede wszystkim korzyści dla pacjenta - narzędzia są wprowadzane przez 8-milimetrowe otwory, następuje mniejsza utrata krwi, szybsze gojenie ran, a po zabiegu - szybszy powrót o zdrowia.

Moim marzeniem jest, żeby powstało tu Kaszubskie Centrum Robotyczne, taki mamy plan. Wszystko damy z siebie, żeby pomagać ludziom, potrzebne jest zaangażowanie całego zespołu - dodaje Lech Stachurski, ordynator oddziału urologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

Szpitale Pomorskie są 19. miejscem w Polsce, w którym wykonywane będą zabiegi chirurgii małoinwazyjnej z wykorzystaniem autoryzowanego systemu da Vinci.