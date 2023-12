Na Placu im. Rektora prof. Andrzeja Ceynowy na terenie Uniwersytetu Gdańskiego zapalono znicze, które mają upamiętnić ofiary strzelaniny na Uniwersytecie Karola w Pradze. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, studenci oraz rektor UG prof. prof. Piotr Stepnowski. Społeczność akademicka to jedna wielka rodzina. Ta tragedia zdarzyła się w naszej rodzinie - mówił.



Przedstawiciel Centrum Aktywności Studentów i Doktorantów Piotr Patalas dodał, że trudno uwierzyć w to, co wydarzyło się w Uniwersytecie Karola w Pradze. Nasi naukowcy współpracują z naukowcami czeskimi. Dlatego wciąż będąc w szoku i nie chcąc uwierzyć w tę straszliwą prawdę łączymy się w bólu ze społecznością akademicką praskiej uczelni, z rodzinami, najbliższymi i przyjaciółmi ofiar. Zapalmy znicze, oddając im hołd" - apelował.