W Gdańsku powstaje infrastruktura, w której odbędą się igrzyska zawodów branżowych. Pod namiotami i w halach o łącznej powierzchni ponad 50 tys. mkw. zmierzy się ok. 600 uczestników z całego świata. Rywalizacja zacznie się 5 września.

EuroSkills - zdjęcie ilustracyjne / ZSOLT SZIGETVARY / PAP/EPA

Zawody EuroSkills Gdańsk 2023 odbędą się od 5 do 9 września br. na terenie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk, hal kongresowo-wystawienniczych Amber Expo i pod 16 namiotami. Do dyspozycji uczestników będzie ponad 50 tys. mkw.

W środę na konferencji prasowej w Gdańsku przedstawiono gdańskiego reprezentanta w konkurencji meblarstwo Mateusza Jantę i poinformowano o zmianach drogowych w trakcie trwania zawodów.

20-letni Janta jest absolwentem Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku i od roku także nauczycielem w tej placówce na kierunku meblarstwo. Do konkursu został namówiony przez swoich byłych nauczycieli i dyrekcję szkoły. Trzy razy brał udział w polskich eliminacjach, dwa razy zajął trzecie miejsce, za trzecim razem wygrał i w zbliżających się igrzyskach będzie reprezentował Polskę.

W rozmowie z PAP tłumaczył, jak przebiegały eliminacje. Przed zawodami dostaliśmy test-projekt, który mógł się zmienić w 30 proc. i zadaniem rywalizacji było zrobienie szafki, czyli korpusu mebla i frontu meblowego w litym drewnie. Musieliśmy to zrobić określonymi maszynami. Szuflady trzeba było wykonać ręcznie, żeby pokazać, że rzemieślnik potrafi wykonać swoją pracę - mówił Mateusz.

Młody stolarz solidnie przygotowuje się do zbliżających się zawodów. 15 minut przed rozpoczęciem otrzymamy projekt i będziemy musieli wykonać go w 16 godzin. Na wykonanie zadania będziemy mieli łącznie trzy dni - tłumaczył.

Uczestnicy różnych rywalizacji będą musieli wykonać zadanie nie tylko w określonym czasie, ale również na podstawie projektu i ze wskazanych wcześniej narzędzi. Dla mnie najtrudniejsze to przezwyciężyć presję - mówił.

Międzynarodowy konkurs EuroSkills odbył się już siedem razy. Po raz pierwszy gospodarzem wydarzenia będzie Polska.

W zawodach EuroSkills wystartuje ok. 600 obecnych już na rynku pracy, uczących się lub studiujących zawodników w wieku 18-25 lat z 32 krajów. Organizatorzy spodziewają się około 100 tys. uczestników wydarzenia.

To są najlepsi z najlepszych - mówiła w środę prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

W zawodach EuroSkills rozgrywanych będzie 43 dyscyplin od tradycyjnych, jak gotowanie, florystyka, fryzjerstwo, spawanie czy dekarstwo, po dyscypliny bardzo nowoczesne, jak przemysł 4.0, cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, robotyka mobilna, obsługa ciężkich maszyn czy obsługa techniczna sprzętu lotniczego.

Wszystko to w formie sportowej rywalizacji, dlatego zachęcamy wszystkich do oglądania konkurencji i kibicowania. Zapewne i na tym uczestnikom będzie zależało - przekonywała prezydent miasta

W związku z zawodami zmieni się organizacja ruchu wokół gdańskiego stadionu. Od najbliższego weekendu zamknięta zostanie ul. Pokoleń Lechii Gdańsk - podała kierownik Referatu Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Gdańska Agata Lewandowska.

Dodała, że najistotniejsze zmiany dla mieszkańców Letnicy zaczną obowiązywać w szczycie imprezy, czyli między 5 a 9 września. W tym czasie obsługa dzielnicy będzie odbywała się jednokierunkową ul. Starowiejską. Ul. Uczniowska w relacji do ronda Tadeusza Mazowieckiego będzie jednokierunkowa. Tam zorganizujemy na potrzeby zaplecza zawodów parking dla uczestników i obsługi - wyjaśniła.

Głównymi celami przyświecającymi od ponad 70 lat idei WorldSkills jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana dobrych praktyk i tworzenie wizerunku szkolnictwa branżowego. Zawodom towarzyszą pokazy, występy i konferencje, a na miejsce zjeżdżają przedstawiciele czołowych firm z całego świata, aby szukać pracowników i menedżerów.

Polscy zawodnicy brali udział w trzech poprzednich edycjach EuroSkills w Budapeszcie (2018), Kazaniu (2019) i w Grazu (2021). Zdobyli łącznie pięć medali w konkurencjach gotowanie, florystyka i spawalnictwo.

Tegoroczna 8. edycja EuroSkills, pierwotnie miała odbyć się we wrześniu 2023 r. w Sankt Petersburgu w Rosji. Jednak decyzją Stowarzyszenia WorldSkills Europe, które wykluczyło Rosję z uczestnictwa w programie WorldSkills, przeniesiono ją do Polski.