W Gdańsku powstanie terminal zbożowy, który będzie w dyspozycji państwa polskiego. W poniedziałek poinformował o tym premier Donald Tusk. "Do 2026 r. będziemy gotowi z inwestycją" – zapowiedział.

Premier Donald Tusk (2P), minister infrastruktury Dariusz Klimczak (P), wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka (2L) i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz (L) podczas wizyty w miejscu rozbudowy Terminala Zbożowego w Porcie Gdańsk / Adam Warżawa / PAP

Próbowaliśmy i w Gdyni, i w Szczecinie odzyskać pełną kontrolę ze względów prawnych, własnościowych, nie do końca było to możliwe i dlatego decyzja, że wracamy do idei kolejnego terminalu zbożowego w Gdańsku - powiedział premier. Do 2026 r. będziemy gotowi z tą inwestycją - dodał.

Szef rządu podkreślił, że to efekt oczekiwań po niekontrolowanym napływie zboża z Ukrainy.

Jednym z oczekiwań było, żeby powstał w Polsce terminal zbożowy, ale taki, który będzie w dyspozycji państwa polskiego - powiedział Donald Tusk.

400 mln na drogi i kolej

W poniedziałkowej konferencji w miejscu rozbudowy Terminala Zbożowego w Porcie Gdańsk uczestniczył również minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef MI poinformował, że Port w Gdańsku zainwestuje ponad 400 mln zł w rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. Podkreślił, że oprócz rozbudowy terminalu zbożowego, powstaną również dodatkowe magazyny, które zwiększą swoją objętość z 30 tys. ton do ponad 150 tys. ton.

Polskie porty są w naprawdę dobrej kondycji finansowej. Porównując rok do roku, zwiększamy ich dochodowość netto od 17 proc. do 25 proc. Dlatego musimy iść krok dalej i zainwestować w te obszary, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i zapewniania nam bezpieczeństwa i siły rozwojowej - powiedział Klimczak.

Minister dodał, że Polska ma zdolności przeładunkowe większe niż możliwości eksportowe, "natomiast kluczem jest przepustowość".

Terminal regazyfikacyjny

Port zbożowy i wielomilionowe inwestycje to nie wszystko, co zapowiedziano w poniedziałek. Wiceszef MI Arkadiusz Marchewka poinformował, że na początku przyszłego roku zostanie podpisana umowa na budowę infrastruktury służącej realizacji terminala regazyfikacyjnego FSRU.

Urząd Morski przeznaczy na tę inwestycję około 800 mln zł, więc będzie to kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa - stwierdził.

Zaznaczył, że porty są istotnym filarem bezpieczeństwa zarówno ekonomicznego, energetycznego, jak i militarnego. Rolą naszego rządu jest wzmacniać bezpieczeństwo - podkreślił polityk.

Terminal FSRU będzie zlokalizowany w południowej części Zatoki Gdańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terminala kontenerowego Baltic Hub i toru wodnego prowadzącego do gdańskiego portu, około 3 km od brzegu morza. Do nabrzeża będzie zacumowana na stałe jednostka regazyfikująca FSRU (Floating Storage Regasification Unit). Z niej gaz będzie przesyłany, poprzez gazociąg podmorski, do krajowej sieci przesyłowej.

Regazyfikacja LNG polega na przywróceniu gazu z postaci skroplonej ponownie do postaci gazowej, poprzez ogrzanie skroplonego surowca.