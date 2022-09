Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydują, na co miasto wyda ponad 22 mln złotych. Do wyboru mają 305 inicjatyw. Głosowanie trwa do 10 października.

/ Urząd Miasta Gdańska / Materiały prasowe W tym roku gdańszczanie w ramach Budżetu Obywatelskiego mają do wykorzystania nieco ponad 22 mln zł, z czego 4,25 mln zł na projekty ogólnomiejskie i 17,81 mln zł na projekty dzielnicowe. Budżet Obywatelski w Gdańsku obchodzi swój jubileusz. Gdańszczanki i gdańszczanie decydują o kierunkach rozwoju naszego miasta. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wszyscy możemy korzystać z powstałych w każdej dzielnicy inwestycji: placów zabaw, terenów rekreacyjnych, dróg i tras rowerowych - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, także dzieci i młodzież. Mogą być to osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w naszym mieście, osoby dopisane w Gdańsku do rejestru wyborców lub posiadające Kartę Mieszkańca - wyjaśnia Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Jak wygląda głosowanie? Każdy mieszkaniec ma do wykorzystania 8 punktów. Z czego 5 musi być przeznaczone na projekty dzielnicowe. Co ważne, punkty w tej kategorii można rozdzielić między różne projekty, a głosować można w dowolnej dzielnicy. Po 1 punkcie można przeznaczyć na projekty: ogólnomiejski, dzielnicowy Zielonego BO i ogólnomiejskie Zielonego BO. Głosowanie jest jednorazowe, co oznacza, że nie ma możliwości zmiany przydzielonych wcześniej punktów. / Urząd Miasta Gdańska / Materiały prasowe / Urząd Miasta Gdańska / Materiały prasowe Zielony Budżet Obywatelski Zielone projekty po raz trzeci mają osobną kategorię w Budżecie Obywatelskim. W tegorocznej edycji do głosowania zakwalifikowały się 94 projekty. O wyodrębnienie środków na ten cel z podstawowej puli Budżetu Obywatelskiego apelowali mieszkańcy i aktywiści. Zakłada przede wszystkim rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych przestrzeni zielonych oraz renowacje i modernizację zagospodarowania istniejących - dodaje Formella. Nagrody za głosy Miasto, żeby zachęcić do głosowania proponuje nagrody. Co setna głosująca osoba otrzyma pakiet z gadżetami. Liczenie rozpoczęło się dziś po północy, a zakończy się na 10-tysięcznej osobie. Dziesiąta, sto dziesiąta i tysiąc dziesiąta osoba w wieku do 19 lat, która zagłosuje za pomocą kodu QR wygrywa nagrodę. Kolejno słuchawki, głośnik i hulajnogę. Kod można znaleźć na terenie miasta, na wszystkich plakatach promujących głosowanie. Nagrodę otrzymać może też cała dzielnica. Najwyższa frekwencja wynagrodzona ma być wystawieniem iluminacji świątecznych. Zwycięskie projekty mamy poznać 14 października - cztery dni po zakończeniu głosowania. Listę zakwalifikowanych projektów można znaleźć na stronie budżetu obywatelskiego. Adres znajdziesz tu. autor: Stanisław Pawłowski