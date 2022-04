​Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Gdańsku poinformował, że od soboty do wtorku w ciągu al. Zwycięstwa przestaną kursować tramwaje. Jest to spowodowane budową przejścia naziemnego dla pieszych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Na ten czas wprowadzone zostaną objazdy i komunikacja zastępcza.

Od soboty do wtorku komunikacja tramwajowa będzie funkcjonować według zmienionych zasad. Jest to spowodowane wstrzymaniem ruchu w ciągu al. Zwycięstwa, od Opery Bałtyckiej do Bramy Oliwskiej - poinformowała rzeczniczka ZTM Dagmara Szajda.

Budowa i przebudowa w planach

Powodem wstrzymania ruchu tramwajów jest budowa przejścia naziemnego dla pieszych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazała, że prowadzone prace przewidują budowę przejścia naziemnego i przejazdu dla rowerów z sygnalizacją świetlną. Inwestycja będzie się wiązała także z przebudową peronów tramwajowych, chodnika i trakcji tramwajowej.

ZTM wskazał, że od soboty do wtorku zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy na liniach 2, 3, 6, 7, 9 i 12. Ponadto, w związku ze świętami, w poniedziałek na wszystkich liniach będzie obowiązywał rozkład sobotni, a we wtorek rozkład niedzielny.

Tramwaje na liniach 2 i 3 między przystankami "Wyspiańskiego" i "Dworzec Główny" w obu kierunkach pojadą: al. Hallera - ul. Kliniczną - ul. Marynarki Polskiej - ul. Jana z Kolna - ul. Wały Piastowskie - ul. Podwale Grodzkie. Obowiązywać będą tymczasowe rozkłady jazdy.

Na czym polegają zmiany?

Linie 6, 9 i 12 między przystankami "Politechnika" i "Dworzec Główny" w obu kierunkach pojadą:

al. Zwycięstwa

al. Hallera

ul. Kliniczną

ul. Marynarki Polskiej

ul. Jana z Kolna

ul. Wały Piastowskie

ul. Podwale Grodzkie.

Obowiązywać będą tymczasowe rozkłady jazdy.

Zmiany zajdą również w kursowaniu linii 7. Tramwaje będą kursowały w poniedziałek co ok. 20 minut, mimo obowiązywania sobotnich rozkładów jazdy.

Ponadto, od soboty do wtorku zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa T6. Będzie ona kursowała na trasie:

Dworzec Główny

ul. Podwale Grodzkie

ul. Błędnik

al. Zwycięstwa

al. Grunwaldzka

ul. Miszewskiego

ul. Zator-Przytockiego

ul. Dmowskiego

Wrzeszcz PKP (powrót: ul. Dmowskiego - al. Grunwaldzka).

Autobusy będą jeździć co około 10-15 minut.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, w przypadku wprowadzenia zastępczej komunikacji, bilet na jeden przejazd zachowuje ważność w innym, najbliższym pojeździe zmierzającym w kierunku przystanku końcowego po stałej linii. "Na przykład, na bilecie skasowanym w tramwaju linii 12 pasażer będzie mógł kontynuować podróż autobusem linii zastępczej T6, by dojechać do przystanku "Traugutta" przy al. Zwycięstwa" - dodaje rzeczniczka ZTM.