Nowy Port obchodzi swoje 250-lecie. W piątek i sobotę odbędą się jubileuszowe obchody. Zaplanowano wykłady i panele dyskusyjne, a w sobotę atrakcje dla rodzin z dziećmi.

/ Rada Dzielnicy Nowy Port / Materiały prasowe

Tegoroczny jubileusz 250-lecia został podzielony na dwa dni. Program obchodów został ułożony tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Pierwszego dnia zapraszamy wszystkich na wykłady i dyskusje o historii dzielnicy, z udziałem pracowników Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Gdańska. Drugi dzień to rodzinna rozrywka dla każdego. Zaczynamy festynem, zwieńczonym jubileuszowym tortem oraz wieczornymi koncertami - mówi Jarosław Sobolewski, radny dzielnicy.

Historyczna, nadmorska dzielnica

Nowy Port zawdzięcza swoje powstanie i rozwój wielkiej, światowej polityce. Powstał dzięki rozporządzeniu pruskiego króla Fryderyka Wielkiego z 9 września 1772. Miał to być konkurencyjny port dla Gdańska, ponieważ tereny obecnej dzielnicy, w tamtych czasach znajdowały się pod zaborem pruskim.

"Chcąc osłabić́ pozycję ekonomiczną miasta, władze pruskie rozpoczęły rozbudowę̨ nowej osady portowej wraz z komorą celną. Przy Nowym Torze Wodnym utworzono miejsce przeładunku towarów, warzelnię soli, zaczęły powstawać́ również̇ pierwsze spichrze. Po drugim rozbiorze i włączeniu Gdańska do Prus w 1793 r. dwa ośrodki do tej pory konkurujące ze sobą̨ znalazły się̨ w granicach jednego państwa. Oficjalnie Nowy Port został włączony do gminy miejskiej 17 marca 1814 r." - czytamy w III tomie serii "Historie Gdańskich Dzielnic", wydawanej przez Muzeum Gdańska.

Jesteśmy dumni z naszej historii i chcemy ją pielęgnować. Przez wiele lat dzielnica niszczała, ze względu na brak inwestycji. Na szczęście dzięki rewitalizacji dzielnica odzyskuje swój blask i wielu gdańszczan zmienia zdanie o tej pięknej, nadmorskiej dzielnicy - mówi przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowy Port, Łukasz Hamadyk.

Rewitalizacja dzielnicy

W ostatnich latach na terenie dzielnicy prowadzono prace związane z uchwalonym w 2017 roku Gminnym Programem Rewitalizacyjnym. Zakończony został kolejny etap rewitalizacji ulic Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich.

Nowy Port pięknieje i staje się perłą w koronie naszego miasta. Cieszymy się, że w Nowym Porcie pojawiają się nowe punkty usługowe, że napływają tutaj nowi mieszkańcy oraz docierają turyści, co pozwala na rozwój dzielnicy - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Zaplanowano nie tylko remonty oraz modernizacje ulic i budynków, wdrożono też działania społeczne, które miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Na terenie dzielnicy działa m.in. Klub Aktywnego Mieszkańca przy ul. Floriańskiej oraz Placówka Wsparcia Dziennego dla młodych osób przy ul. Na Zaspę̨. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zainstalowano monitoring.

Największym lokalnym pracodawcą jest Port Gdańsk, który zarządza infrastrukturą portową, nierozerwalnym elementem Nowego Portu.

Nowy Port to piękna dzielnica, której czujemy się częścią. Portowy biznes ma międzynarodowy zasięg, ale serce portu bije w Nowym Porcie, co wynika bezpośrednio z jego położenia. Port Gdańsk realizuje ogromne inwestycje, dzięki czemu zwiększa swoją konkurencyjność w rejonie Morza Bałtyckiego. Niezmiernie nas cieszy, że niektóre z nich mogą służyć również mieszkańcom Gdańska. Niedawno w ramach większej inwestycji oddane do użytku zostały dwa ogólnodostępne nabrzeża, które mieszkańcy pokochali jako miejsce spacerów - mówi Anna Drozd, rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

Miejscem obchodów 250-lecia będzie teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, przy ul. Ks. Mariana Góreckiego 16.

autor: Stanisław Pawłowski

Program jubileuszowych obchodów / Rada Dzielnicy Nowy Port / Materiały prasowe