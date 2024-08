Prawie 3,5 tysiąca zgłoszeń od zaniepokojonych pacjentów trafiło do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie usług medycznych, które - według nich - nie zostały wykonane, a mimo to są odnotowane na Internetowym Koncie Pacjenta. Nasi dziennikarze dopytywali o tę sprawę w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zebraliśmy też komentarze lekarzy.

Najwięcej nieprawidłowości jest związanych z rehabilitacją i usługami stomatologicznymi / Shutterstock

Prawie połowa zgłoszeń pacjentów z całej Polski, czyli ponad 1600 sygnałów, było uzasadnionych. Chodzi o porady specjalistyczne i wizyty u dentysty.

Protezy i wizyty, których nie było

Jeden z pacjentów znalazł na Internetowym Koncie Pacjenta informację, że był z wizytą u reumatologa w przychodni przyszpitalnej, w której nigdy się nie leczył. Inna osoba dowiedziała się o wykonaniu protezy zębowej, choć zgłosiła, że takiej protezy nie posiada. Kolejna pacjentka miała uczestniczyć na koszt NFZ w kilkunastu zabiegach rehabilitacyjnych, a zapłaciła za nie z własnej kieszeni i ma na dowód tego rachunki.

Jak mówi RMF FM Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa z Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ, w tym roku najwięcej zgłoszeń o nieprawidłowościach w tym regionie dotyczy leczenia stomatologicznego i rehabilitacji leczniczej.

Jak sprawdzić historię leczenia?

Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek podkreśla, że wszystkie zgłoszenia od pacjentów są szczegółowo wyjaśniane i dla każdego prowadzone jest indywidulane postępowanie. Za ich rozpatrywanie odpowiedzialne są oddziały wojewódzkie NFZ.

Oddział NFZ weryfikuje zgłoszenie, przekazuje je do działu merytorycznego i zwraca się o wyjaśnienia do placówki medycznej, której dotyczy sprawa. Pacjent informowany jest o wpłynięciu jego zgłoszenia i podjęciu przez Oddział NFZ w związku z tym działań, a świadczeniodawca proszony jest o przedstawienie wyjaśnień popartych dokumentacją medyczną.

Świadczeniodawcy, po sprawdzeniu dokumentacji medycznej, przyznają omyłkowe sprawozdanie świadczenia i dokonują jego usunięcia z systemu informatycznego Funduszu. Tym samym następuje zwrot kwoty błędnie zrefundowanego świadczenia oraz usunięcie zgłoszonej pozycji z konta użytkownika IKP. O wszystkich ustaleniach pacjent jest zawsze informowany przez Oddział NFZ - tłumaczy RMF FM Monika Kierat, rzeczniczka prasowa Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego.

Wszystkie te sytuacje są monitorowane i analizowane. Natomiast, jeżeli są zgłoszenia do jednego podmiotu, dużo nieprawidłowości przez wielu pacjentów. Wtedy następuje weryfikacja takich świadczeń i czynności sprawdzające - dodaje Kierat.

O komentarz w tej sprawie nasi dziennikarze poprosili też lekarzy. To mogą być błędy systemu. Internetowe Konto Pacjenta to nowy produkt, może być to choroba wieku dziecięcego, nie podejrzewam, żeby był to efekt działania hakerów, trudno jest to zinterpretować - komentuje w rozmowie z naszym dziennikarzem onkolog prof. Jacek Jassem.

Co zrobić, gdy wpis na IKP nas zaniepokoi?

Jeśli zauważymy w naszym Internetowym Koncie Pacjenta świadczenie, którego nie otrzymaliśmy, w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, taki przypadek możemy zgłosić bezpośrednio w IKP.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał nam instrukcję, jak to zrobić:

logujemy się na swoje konto (co istotne robimy to na komputerze stacjonarnym lub laptopie),

wchodzimy w "Historię leczenia",

przechodzimy do sekcji "Świadczenia w ramach NFZ" i klikamy w "Historię wizyt",

na ekranie pojawią się wizyty, które mieliśmy na NFZ,

klikamy w szczegóły konkretnej wizyty. Jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że placówka wykazała wizytę, której nie było, wystarczy kliknąć w "Zgłoś nieprawidłowość" i wypełnić krótki formularz online. Większość pól w formularzu wypełni się automatycznie (dane pacjenta). Do wyboru pozostaje rodzaj nieprawidłowości,

po wypełnieniu formularza klikamy "Wyślij". Formularz trafia następnie do właściwego oddziału NFZ, gdzie jest wnikliwie analizowany.

To jedna z funkcji, dla której warto aktywować IKP, aby mieć kontrolę nad świadczeniami, które otrzymujemy w danej placówce na NFZ. To także prewencja przed nadużyciami, które w prosty sposób, bez wychodzenia z domu, można zgłosić do NFZ - przekonuje dyrektor Paweł Florek.

Od początku roku pomorski NFZ zakończył 390 postępowań wyjaśniających, z czego 88 zgłoszeń zostało uznanych za zasadne. Z kolei do zachodniopomorskiego oddziału NFZ rocznie wpływa średnio 400 zgłoszeń.