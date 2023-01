Pomorscy policjanci zatrzymali 49 osób, które wyłudzały odszkodowania za fikcyjne kradzieże i kolizje luksusowych aut. Organizatorem tego procederu był 53-latek z powiatu wejherowskiego. W sumie oszuści wyłudzili ponad 3,5 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli w sumie 146 zarzutów. Jak ustaliła policja, 53-latek co najmniej od 2014 r. wyszukiwał osoby, które zgadzały się, by rejestrować na ich dane luksusowe auta. Później samochody, których fikcyjni właściciele nawet nie widzieli - wskazywano jako kradzione lub biorące udział w kolizjach. Za rzekome szkody wyłudzano odszkodowania. Jednorazowo było to nawet 150 tys. złotych.

Ci, na których dane rejestrowano luksusowe pojazdy, dostawali od 53-latka 1-6 tys. złotych. Mężczyzna jako jedyny ze wszystkich zatrzymanych został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych osób zastosowano dozory policji, zakazy opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowe. Zabezpieczone zostały również pieniądze oraz nieruchomości podejrzanych o wartości ok. 3 milionów złotych