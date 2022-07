Po latach przerwy, spowodowanej pandemią, w pełnej odsłonie wraca Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Artyści z różnych części Europy wystąpią w tym roku na Przymorzu i w Parku Reagana. W czwartek 7 lipca inauguracja festiwalu.

Spektakl "Eurydyka" Teatr Biuro Podróży / Ewelina Smull /

Festiwal od lat wędruje po dzielnicach Gdańska i za każdym razem przyciąga tłumy widzów. Pierwsza edycja odbyła się na Zaspie i na plaży w Brzeźnie. W tym roku FETA wraca nad morze, a główne wydarzenia festiwalowe przenoszą się na Przymorze i do Parku Reagana.

Zawsze jest duża różnorodność, duży przekrój tematów i właściwie za każdym razem sprowadzamy rzeczy, których nie można zobaczyć nigdzie indziej w Trójmieście - mówi RMF FM Karolina Pacewicz, dyrektor programowa Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. I zapowiada że na FECIE, z powodu zmiany miejsca zapanuje zupełnie inny klimat, niż znany już wszystkim z poprzednich edycji tego wydarzenia.

Od czwartku 7 lipca do niedzieli 10 lipca w Gdańsku wystąpią artyści teatralni z Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec, Włoch, Holandii, Finlandii i Litwy. W programie festiwalu znalazły się duże widowiska plenerowe, kameralne spektakle z pogranicza nowej sztuki cyrkowej, teatru tańca, ruchu, nowych mediów i lalkowe, korzystające ze środków ożywionej formy.

"Nierzadko spektakle będą opowiadać o zagrożeniach i potencjale koegzystencji cywilizacji z przyrodą, zagrożeniu klimatycznym i wyzwaniach, którym jako społeczność miasta próbujemy dziś sprostać, w tym idei gościnności, w obliczu uchodźstwa i przychodźstwa. Najbardziej palące tematy zostaną opowiedziane z ogromną dawką absurdalnego humoru przez mimów, artystów teatru cyrku, tancerzy, performerów i lalkarzy, którzy rozbawiają publiczność na całym świecie" - zapowiadają na swojej stronie organizatorzy.

W tym roku FETĘ otworzy "Eurydyka" w wykonaniu Teatru Biuro Podróży z Poznania. Spektakl powstał w czasie pandemii i jak można przeczytać na stronie teatru "jest artystyczną reakcją na zagrożenie rozłąką spowodowaną odejściem bliskiej osoby".

W 2021 roku świętowano 25-lecie festiwalu. Ograniczenia pandemiczne nie pozwoliły na zorganizowanie go w pełnej odsłonie. Publiczności zaprezentowano widowisko "Once..." w wykonaniu Teatru Warszawskiego Centrum Pantomimy. Jubileusz świętowano pomiędzy blokami na Zaspie. Miejsce nieprzypadkowe - odwołujące się do lokalizacji pierwszej edycji znanego już nie tylko w Gdańsku festiwalu.

Pełny harmonogram tegorocznego XXIV Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 2022 znajdziecie tutaj .

autor: Stanisław Pawłowski