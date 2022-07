Wakacje to idealny czas, by puścić wodzę fantazji i poczuć wiatr… nie tylko we włosach! 12 lipca zapraszamy Was na Wielki Festiwal Latawców RMF FM w Ustce. Czekamy na wszystkich - i małych, i dużych - do wspólnej zabawy. To będzie niezapomniany podniebny spektakl!

Festiwal Latawców RMF FM w Ustce / RMF FM Już 12 lipca 2022 roku widzimy się na plaży w Ustce, gdzie RMF FM organizuje specjalnie dla Was spektakularny Festiwal Latawców. Startujemy o 10:00, a razem z nami będzie DARIA! Wielki pokaz latających konstrukcji! Przyjdźcie ze swoimi latającymi konstrukcjami, a te najbardziej fantazyjne nagrodzimy! Dla naszych słuchaczy przygotowaliśmy też kilkaset żółto-niebieskich latawców RMF FM. Wielki podniebny pokaz odbędzie się pod okiem profesjonalistów. To będzie niezapomniane show, którego świat dotąd nie widział. Ale nie uda się to bez Was! Weźcie ze sobą swoje latające arcydzieła! Te najbardziej fantazyjne nagrodzimy w wielkim Konkursie Latawców. Najlepszy wiatr na puszczanie latawców Jak zapowiada Andrzej Cembik, właściciel kolekcji latawców, w planach wydarzenia jest m.in. pokaz akrobacji grupowej powietrznych konstrukcji. Jak tłumaczy "najlepszy jest wiatr, który wieje od morza", zwłaszcza taki o sile od 2 do 7 stopni w skali Beauforta. Andrzej Cembik zaznacza, że latawce mogą mieć różne kształty. Są latawce 3D, w kształcie miśków, rybek, samochodów. Można sobie wyobrazić, że w tej technologii, którą mamy, można sobie wybrać każdy kształt. Kwestia gustu, chęci i swoich możliwości - mówi Andrzej Cembik. Festiwal Latawców RMF FM w Ustce / Grafika RMF FM W trakcie zaplanowanego na wtorek wydarzenia nie zabraknie też muzyki najlepszej pod Słońcem. Na plażę w Ustce zapraszamy od godziny 10. Po godzinie 14 wyjątkowa muzyczna niespodzianka. Wideo youtube Zobacz również: "Latawce, dmuchawce, start"

