Według najnowszych danych, do Gdańska w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku przyjechało 2,9 mln turystów, czyli o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Jak przekazała Gdańska Organizacja Turystyczna Visit Gdańsk, możliwe jest pobicie rekordu.

Najnowsze danie wskazują, że w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku do Gdańska przyjechało 2,9 mln gości, czyli o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. To daje nadzieję na pobicie zeszłorocznego rekordu, kiedy to w całym roku odwiedziło nas 3,7 miliona turystów - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim Szymon Smeja-Skulimowski z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

W pierwszej połowie grudnia średnie obłożenie miejsc w hotelach wynosiło 64 procent. To 4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. W sylwestra obłożenie hoteli w Gdańsku może sięgać nawet 90 proc.

Wpływ na obłożenie z pewnością miał jarmark bożonarodzeniowy, który został w zeszłym roku uznany za drugi najpiękniejszy w Europie według prestiżowego portalu turystycznego European Best Destinations - dodaje Smeja-Skulimowski.

Co ciekawe, w zeszłym roku spadł odsetek turystów przyjeżdżających zza granicy, ale za to zwiększył się procent turystów polskich.

Jak mówi turystka z Torunia, "byliśmy w Muzeum II Wojny Światowej, w Dworze Artusa, w Domu Uphagena, Europejskim Centrum Solidarności i Muzeum Bursztynu. Będzie trzeba wrócić latem, może trochę więcej na zewnątrz zobaczymy - dodaje.