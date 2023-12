Magdalena Czarzyńska-Jachim, była zastępczyni Jacka Karnowskiego, jest nowym komisarzem w Sopocie. Zastąpiła wyznaczonego przez Mateusza Morawieckiego w listopadzie Lucjana Brudzyńskiego.

Magdalena Czarzyńska-Jachim nowym komisarzem w Sopocie. / Stanisław Pawłowski / RMF24

Miasto było jak na zaciągniętym hamulcu ręcznym - tak Czarzyńska-Jachim opisywała ostatnie dwa miesiące. Teraz wraca do urzędu miasta po tym, jak przestała pełnić funkcję zastępcy prezydenta Jacka Karnowskiego, gdy ten objął mandat posła. Jak mówiła, w Sejmie zaczęły się już prace, aby takie sytuacje jak w Sopocie się nie powtórzyły.

Trzeba doprowadzić do zmiany prawa, żeby nie było więcej sytuacji, kiedy w wyniku wyborów, w wyniku tego, że urzędujący prezydent, wójt czy burmistrz obejmuje inny mandat, miasto przestaje z godziny na godzinę funkcjonować, bo tracą pracę wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za rozwój i za zarządzanie tym miastem. Cieszę się, że w Sopocie i w Sejmie mamy reprezentantów samorządów, że jest poseł Jacek Karnowski i wielu innych samorządowców i wiem, że taką zmianę będą chcieli przeprowadzić - mówiła Czarzyńska-Jachim.

"Jedna rzecz mnie zbulwersowała"

W listopadzie funkcję prezydenta Sopotu po decyzji ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego objął Lucjan Brudziński.

Oczywiście, będę sprawdzać i edytować zarządzenia, decyzje, które pan komisarz podjął, ale jedna mnie zbulwersowała. Powołanie i podpisanie umowy z kancelarią prawną zewnętrzną na obsługę urzędu w sytuacji, kiedy mamy świetnie działający wydział prawny. Zastanawiałam się, czy to jest tylko niegospodarność, bo to jest kwota 110 tysięcy, czy to chodzi o coś więcej. Niestety, dowiedziałam się o co chodzi w momencie, kiedy została w imieniu miasta podpisana ugoda z byłymi dziennikarzami TVP - dodała Czarzyńska-Jachim. Potwierdziła, że jej zastępcą zostaje Marcin Skierawski, z którym razem byli zastępcami Jacka Karnowskiego. Chcemy jak najszybciej wrócić do pracy - stwierdziła nowa komisarz. Dodała też, że podtrzymuje decyzje o startowaniu w nadchodzących wyborach samorządowych.

Czym chce się zająć nowa komisarz?

W pierwszej kolejności Czarzyńska-Jachim będzie chciała zająć się budżetem miasta na przyszły rok i zrobić rewizję pewnych rzeczy. Wyzwaniem ma być też kontynuacja programu budownictwa komunalnego, wzmocnienie edukacji oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

Kim jest Magdalena Czarzyńska-Jachim?

Magdalena Czarzyńska-Jachim od 1996 roku pracuje w sopockim samorządzie. Przez 9 lat pełniła funkcję naczelnika Biura Promocji i Komunikacji Społecznej. Wcześniej była dziennikarką "Dziennika Bałtyckiego". Od 2020 roku jest wiceprezydentką Sopotu. Główne obszary, które nadzoruje to edukacja, pomoc społeczna i zdrowie, a także promocja, turystyka i komunikacja z mieszkańcami.