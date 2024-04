Inicjatywa posadzenia drzewka zrodziła się na Oddziale Neonatologicznym i Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu Morskim w Gdyni Redłowie. Z murów szpitalnych przeniosła się do parku, gdzie ma być kontynuowana przez najbliższe lata.

W zeszłym roku mamy dzieci urodzonych 10 lutego roku przypięły zielone listki z imieniem i datą narodzin synka lub córeczki na specjalnym Drzewku Życia, które powstało na oddziale. Drzewko namalowane na szpitalnej ścianie miało być symbolem cudu narodzin każdego dziecka. Teraz, w Parku Centralnym został posadzony migdałowiec, który upamiętnia dzieci urodzone w 2023 roku.

To nowa wspaniała tradycja, która daje szansę młodym gdynianom zapisać się na kartach historii miasta. Najpierw listki z ich imieniem zdobią Drzewo Życia na oddziale. Po każdym roku żywe drzewo zostanie posadzone w Gdyni, symbolizując wszystkie urodzone w ciągu minionego roku dzieci - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.



W 2023 roku w Szpitalu Morskim gałęzie drzewka pokryły się liśćmi, które stworzyły zieloną koronę ponad 1400 dzieci, które narodziły się w ubiegłym roku w Redłowie.

To nieprawdziwe drzewo, na oddziale było takim symbolem, a przecież dzieci, które rodzą się w naszym szpitalu są prawdziwe, są realne, zasługują na prawdziwe drzewo. To miejsce będzie dla rodziców miało ważne znaczenie. Chcemy by każdego roku było sadzone, tu w Parku Centralnym jedno drzewo, powstanie tu wiśniowa aleja. Za kilkanaście lat na kwitnącej alei staną już dorośli gdynianie, zobaczą drzewa związane z ich urodzeniem- mówi w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską-Łaźniak z RMF MAXX, Anna Toczołowska, kierowniczka Oddziału Neonatologii gdyńskiego szpitala.

Ponadto na Oddziale Noworodkowym i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Morskiego im. PCK w Redłowie nadal jest specjalne drzewko, na którym mamy mogą przyczepiać listki z imieniem oraz datą przyjścia na świat dziecka.

Mój maluch doświadczy takiego fajnego symbolu, za każdym razem jak będzie tu gdzieś na spacerze, ta opowieść będzie za nim podążała, maluch będzie rósł i drzewo będzie rosło - powiedział nam tata jednego z dzieci urodzonych w Gdyni w 2023 roku, który brał udział w sadzeniu pierwszego drzewka w Parku Centralnym.

Urodzenie dziecka w Gdyni było dla nas ważne, tu mieszkam od urodzenia, teraz moja córka mieszka tu od urodzenia. Gdy Klara będzie troszkę większa pokażemy jej to drzewko - dodała mama rodząca w zeszłym roku w gdyńskim szpitalu.