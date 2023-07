Medaliści Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, zwycięzcy regat Pucharu Świata, a do tego najzdolniejsza, perspektywiczna żeglarska młodzież - taką obsadę miały w ten weekend regaty w ramach festiwalu Gdynia Sailing Days. Z medali cieszyli się m.in. Mateusz Kusznierewicz i Agnieszka Skrzypulec.

Gdynia Sailing Days / Robert Hajduk / Materiały prasowe

Drugi tydzień Gdynia Sailing Days zamknął się mocnym, prawdziwie gwiazdorskim akcentem. Na wodach Zatoki Gdańskiej rywalizowały załogi w ramach Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej, odbyły się też Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski Załóg Wieloosobowych, a serię eliminacyjną zakończyli młodzi żeglarze rywalizujący w Mistrzostwach Europy Juniorów w olimpijskiej klasie ILCA 6.

W składach załóg startujących w Polskiej Lidze Żeglarskiej nie brakuje utytułowanych żeglarzy, również z doświadczeniem olimpijskim. W załodze YKP Szczecin startuje Agnieszka Skrzypulec, srebrna medalistka Igrzysk w Tokio w klasie 470, która dziś po emocjonującej walce na wodzie, wywalczyła drugie miejsce w regatach Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej. Triumfowała inna szczecińska załoga, Pogoń Szczecin, której sternikiem jest Tadeusz Kubiak, wielokrotny medalista mistrzostw Polski w klasie ILCA 7.

W innych załogach są też żeglarze z doświadczeniem olimpijskim, nie brakuje też reprezentantów Polski w najróżniejszych klasach regatowych, m.in. Magdalena Kwaśna (Tokio, klasa ILCA 6), Monika Bronicka (Sydney, Ateny, klasa Europa), Anna Weinzieher (Londyn, klasa ILCA 6), Wiktoria Gołębiowska (czołowa zawodniczka świata w klasie ILCA 6), Tytus Butowski i Łukasz Machowski (reprezentanci Polski w klasie 49er), Patryk Kosmalski i Tomasz Lewandowski (mistrzowie Europy juniorów w klasie 49er).

Żeglarstwo to sport, który daje wiele możliwości i zawsze zachęcam czynnych zawodników do tego, by próbować swoich sił na różnych łódkach. To czasami jest trudne, zwłaszcza gdy pływa się regatowo na poziomie kadry narodowej, ale warto wykorzystywać każdą wolną chwilę, aby posmakować różnego żeglarstwa. Cieszę się, że taką możliwość stwarza Polska Liga Żeglarska - mówi Agnieszka Skrzypulec.

Srebrna medalistka olimpijska z Tokio do Gdyni przyjechała wprost z Francji, gdzie wywalczyła mistrzostwo Europy w klasie 505. Wcześniej też była członkiem załogi SSL Team Poland, która przygotowywała się do żeglarskiego mundialu (regaty odwołano), żeglowała również na I Love Poland.

Wiele żeglarskich aktywności podejmuje również Mateusz Kusznierewicz, który w niedzielę wywalczył złoty medal w Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski załóg wieloosobowych. Najbardziej utytułowany polski żeglarz (m.in. złoto i brąz Igrzysk Olimpijskich w klasie Finn) był członkiem załogi jachtu Aspire (YC Sopot), który startował w kategorii ORC B.

Żeglarstwo uprawiam przez zdecydowaną większość mojego życia. Zdobyłem wiele medali, w tym najcenniejszy, złoty podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. A i tak wsiadając na taki jacht, jak Aspire mogłem nauczyć się czegoś nowego. Załogowe żeglarstwo morskie to zupełnie inny wymiar żeglarstwa i cieszę się, że mogę tego doświadczać - mówi Mateusz Kusznierewicz.

W kategorii ORC A (największe jachty) złoty medal wywalczyła załoga WindWhisper, która kilka tygodni temu zakończyła udział w słynnym wyścigu The Ocean Race wygrywając klasyfikację VO65 Sprint Cup oraz klasyfikację wyścigów portowych. Większość załogi, która zapisała tę piękną kartę w historii polskiego żeglarstwa, zjawiła się w Gdyni.

W kategorii ORC C (najmniejsze jachty) mistrze Polski został Piotr Adamowicz na jachcie Neoprofil (Akademicki Klub Morski w Gdańsku).

Równolegle w Gdyni toczą się wyścigi w mistrzostwach Europy juniorów w klasie ILCA 6. Bierze w nich udział prawie 400 zawodników z 41 krajów. W niedzielę zakończono eliminacje. W rywalizującej o medale Złotej Flocie znalazło się 11 polskich żeglarzy - siedem dziewcząt i czterech chłopców. Liderami są mistrzowie świata z Dziwnowa, Włosi Emma Mattivi i Matia Cesana. Wśród chłopców najwyżej sklasyfikowani Polacy to Jacek Kalinowski (ChKŻ Chojnice), który jest szósty, a tuż za nim plasuje się Filip Olszewski (MKS Dwójka Warszawa). Najlepsza z Polek, Natalia Nadrzewia (UKŻ Zalew Kielce) zajmuje 15. miejsce.