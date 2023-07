Nurek z Warszawy utonął w zalewie Balaton w Trzebini. 57-latka na brzeg wyciągnęli jego zaniepokojeni znajomi po tym, gdy długo nie wypływał na powierzchnię. Policja i prokuratura badają sprawę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tragedii doszło w sobotę. Prokurator polecił zabezpieczyć sprzęt nurkowy celem zbadania, czy aby ten sprzęt nie zawiódł - poinformował w niedzielę rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

57-letni mężczyzna miał być doświadczonym nurkiem. Według wstępnych ustaleń z wody na brzeg wyciągnęli go jego znajomi, uprzednio zaniepokojeni tym, że mężczyzna przez kilka minut nie wypływa na powierzchnię.

Zalew Balaton to sztuczny zbiornik wodny w centrum Trzebini, utworzony na terenie dawnego kamieniołomu wapieni. Powierzchnia akwenu wynosi ok. 3 ha, średnia głębokość ok. 9,5 m. W 2018 r. gmina Trzebinia przekształciła akwen w nowoczesne kąpielisko.