Dobiega końca przebudowa dworca Gdańsk Wrzeszcz. Polskie Koleje Państwowe poinformowały, że obiekt będzie dostępny dla podróżnych pod koniec wakacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bartłomiej Sarna z wydziału współpracy z mediami Polskich Kolei Państwowych przekazał, że aktualnie dobiegają końca prace polegające na wykończeniu elewacji dworca.



Roboty trwają jeszcze na jej części od strony peronów. Wewnątrz budynku prowadzone są intensywne prace wykończeniowe m.in. w holu trwa montaż okładzin ściennych, a także polerowanie lastrykowej posadzki. Dobiega końca montaż sufitów podwieszanych - wyjaśnił.



Sfinalizowano już montaż witryn kasowych oraz układanie wykładzin w kasach. Planujemy, że otwarcie dworca Gdańsk Wrzeszcz dla podróżnych nastąpi pod koniec lata bieżącego roku - dodał.



Bartłomiej Sarna podkreślił w przesłanej PAP informacji, że dzięki inwestycji dworzec we Wrzeszczu zyska nowoczesny i "nieco industrialny" charakter, ponieważ jego elewacja zostanie wykonana ze stali i szkła.



Najbardziej reprezentacyjną częścią bryły dworca będzie wejście do strefy obsługi podróżnych, gdyż zostanie ono zaakcentowane wielkoformatowym przeszkleniem, a także wejście prowadzące bezpośrednio do tunelu na perony. Architekturę nowej bryły dworca podkreśli iluminacja - wskazał.



W całkowicie nowy sposób zaaranżowano również przestrzeń obsługi podróżnych. Zaprojektowano ją jako przestronny, nowocześnie urządzony hol pełniący funkcję poczekalni z kasami biletowymi i dwoma lokalami handlowymi. Podróżni znajdą w nim ławki, kosze, gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej - przekazał Bartłomiej Sarna.



Zgodnie z przesłaną informacją dworzec ma być przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla środowiska.



Na dachu budynku zaprojektowano zieleń, która zajmie prawie 400 m kw. Powierzchnia bioaktywna zostanie wykonana z gotowych mat wegetacyjnych, składających się z mchów, rozchodników i ziół. Rośliny te są mało wymagające w uprawie oraz odporne na susze. Pomimo tego w okresach pozbawionych opadów będą podlewane za pomocą umieszczonych w ziemi linii kroplujących zasilanych z podziemnych zbiorników retencyjnych, gdzie gromadzona będzie deszczówka. Na dachu oprócz zieleni zostanie umieszczonych 28 paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania "zielonej energii"(...) - wyjaśnił Sarna.



Przebudowa dworca Gdańsk Wrzeszcz jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji to prawie 15 mln zł brutto.