Ma 50 cm wzrostu, ciemne umaszczenie, na imię Delicja i właśnie zaczyna pracę w Urzędzie Miasta Gdyni. Pies asystent dołącza do załogi magistratu.

Labradorka będzie asystować poruszającej się na wózku Marcie Czachor z Wydziału Dostępności Urzędu Miasta Gdyni / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, RMF Maxxx /

Labradorka będzie asystować poruszającej się na wózku Marcie Czachor z Wydziału Dostępności Urzędu Miasta Gdyni. Czworonożny urzędnik pomoże np. w podawaniu czy przenoszeniu drobnych przedmiotów.

Delicja dostaje komendę np. podaj długopis, otwórz drzwi. Na szufladach są sznurki, które ona może pociągnąć - wyjaśnia Marta Czachor. To pierwszy czworonożny pracownik wśród gdyńskich urzędników. Ale zanim tu trafił - musiał przejść specjalne szkolenie.

Delicja - czworonożny pracownik gdyńskiego magistratu Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, RMF Maxxx /

Pies od zadań specjalnych

Delicja wspólnie ze swoją opiekunką przeszła przez cykl specjalistycznych lekcji. Pod okiem instruktora labradorka uczyła się komend i właściwych reakcji na zadane polecenia. Ta lista umiejętności, które pies musiał opanować - jest całkiem spora. Wracamy właśnie ze szkolenia w Warszawie, przez 9 dni Delicja trenowała podstawowe komendy, tak by mogła mi teraz pomagać w codzienności i w pracy. Będzie mi także pomagać na studiach. Już po pierwszym spotkaniu się w sobie zakochałyśmy i nie było odwrotu - mówi Marta Czachor.

Pies będzie wspierał w Urzędzie Miasta Gdyni osobę z niepełnosprawnością w sytuacjach, w których np. ograniczenia ruchowe okazują się barierą podczas wykonywania codziennych czynności. Delicja może podać mi telefon, może pomagać mi nawet w lekkich zakupach, ma specjalne sakwy, które doczepiam do jej uprzęży - dodaje Marta Czachor. Jednym z ważniejszych zadań specjalnych psich asystentów jest natomiast wzywanie pomocy w razie zagrożenia zdrowia opiekuna. Pies będzie pracować w specjalnej kamizelce, która ma swoje dodatkowe funkcje - dzięki uchwytowi będzie mógł pomóc osobie poruszającej się na wózku w pokonaniu dłuższych odległości czy trudniejszych pochylni. Do kamizelki można też przyczepiać sakwy z drobnymi przedmiotami.

Jak odpowiednio zachować się przy psie asystencie?

Nowy asystent pracujący w gdyńskim magistracie będzie wymagał od pozostałych pracowników i mieszkańców odwiedzających urząd odpowiedniego zachowania. Nie możemy go głaskać i zaczepiać, gdy ma na sobie uprząż lub kamizelkę. To oznacza, że pracuje i musi się skupić tylko na mnie. Ułatwi to nam na pewno wspólną pracę - zaznacza opiekunka Delicji.

Jak odpowiednio zachować się przy psie asystencie: Nie głaszcz go bez pozwolenia jego opiekuna. Nie zaczepiaj, nie wołaj, nie cmokaj. Nie hałasuj w jego obecności. Nie częstuj smakołykami psa na służbie. Jeżeli zauważysz szczekającego psa asystującego - oznacza to wzywanie na pomoc swojemu opiekunowi. Zareaguj.

Szkolenie psa asystującego do pracy w Urzędzie Miasta w Gdyni odbyło się we współpracy ze stowarzyszeniem "Dogs for life", które nieodpłatnie przekazało psa nowej opiekunce, wszystko zostało dofinansowane ze środków PFRON w ramach konkursu "Sięgamy po sukces".



Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak RMF Maxxx