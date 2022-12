Samochód osobowy zderzył się czołowo z TIR-em w województwie pomorskim. Do zdarzenia doszło dziś rano na trasie Górki - Rakowiec. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Zdjęcie z miejsca wypadku / POMORSKA POLICJA /

Dzisiaj przed godz. 7:00 na trasie Górki - Rakowiec doszło do wypadku - zderzyły się dwa pojazdy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierowca peugeota najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności i stracił panowanie nad autem. Następnie zjechał na lewy pas i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Volvo.

Ciężarówka zablokowała dwa pasy ruchu, a kierowca osobówką wjechał do przydrożnego rowu. Za kierowcą peugeota siedział 34-latek. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Kwidzynie.

Dwaj pasażerowie peugeota oraz 36-letni kierowca ciężarówki na szczęście nie odnieśli żadnych obrażeń.

Przez kilka godzin droga była całkowicie zablokowana.

Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków pogodowych. "Jadąc za innym pojazdem, zwiększmy od niego odstęp, aby przy hamowaniu nie doprowadzić do zderzenia. Sprawdźmy stan opon w swoich samochodach czy nadają się one do bezpiecznej jazdy. Dzięki dobrym oponom zwiększa się przyczepność naszego samochodu, skraca się też droga hamowania. Wsiadając do samochodu w sytuacji, gdy pada deszcz lub śnieg, sprawdźmy czystość szyb i reflektorów. Należy również uzupełnić płyn w spryskiwaczach, gdyż bardzo ważne jest, żebyśmy mieli dobrą widoczność" - przekazują policjanci.