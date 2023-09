"Nigra rux mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego", to tytuł najnowszej w Muzeum Zamkowym w Malborku. Wystawa czasowa miała swoją premierę w środę, będzie czynna do połowy stycznia 2024 roku.

Wystawa „Nigra Crux, mala Crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego” / Andrzej Jackowski / PAP

Niezwykle cieszy, że Muzeum Zamkowe w Malborku w ostatnim czasie realizuje kolejny bardzo ważny projekt i ponownie zaprasza nas w podroż po historii zakonu krzyżackiego, tym razem budując wystawę pod tytułem "Nigra rux mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego", stanowiącą swoiste zakończenie organizowanego od czterech lat cyklu ważnych międzynarodowych wystaw - napisał do uczestników wernisażu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.



Wiceminister podkreślił, że pomimo, iż zamek w Malborku znajdował się rękach polskich dłużej, niż krzyżackich, to jako obiekt kojarzony jest bardziej z pierwszymi gospodarzami zamku - z jego budowniczymi. Dlatego nie ma lepszego miejsca na organizację wystawy, którą dzisiaj otwieramy. Ekspozycji problemowej, zapewne kontrowersyjnej i skłaniającej do refleksji - ocenił.



Stwierdził, że Muzeum Zamkowe w Malborku, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest "wręcz predysponowane do pokazywanie nie tylko tematów historycznych, ale także zjawisk społecznych mających swoje odniesienie we współczesności".

Na wystawie zostało zaprezentowanych ponad 300 eksponatów z ponad 30 instytucji z Polski, Litwy, Ukrainy, Niemiec i Austrii oraz od osób prywatnych. Wśród wielu cennych eksponatów warto zwrócić uwagę na obraz "Bitwa pod Grunwaldem" Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela - ocenił. Podkreślił, że obraz z "wielkim trudem" został przetransportowany z Lwowskiego Muzeum Historycznego i przez najbliższe dwa lata pozostanie w Malborku.



W uroczystościach w Malborku wziął udział wielki mistrz i opat zakonu krzyżackiego Frank Bayard. Jako generał zakonu krzyżackiego jestem bardzo wdzięczny, że historyczki i historycy z całej Europy - i spoza Europy - w ostatnich dziesięcioleciach zadali sobie ten trud, żeby przekierować spojrzenie z historii władców i bitew na historię społeczną i kulturalną - powiedział.



Jeżeli ktoś stara się być obiektywny, nie może uniknąć tego, żeby na podstawie źródeł historycznych zająć się również czarną i białą legendą zakonu. Malbork tą wystawą, a także wykładami, przyczynia się do tego, żeby rozgrywało się to na najwyższym poziomie naukowym - ocenił i dodał, że wystawa jest prezentowana w miejscu, które kiedyś było główną siedziba zakonu i które - jak podkreślił - "bez ogromnych wysiłków Polski zmierzających ku odbudowie, byłoby dziś tylko ruiną".

Wielki mistrz zaznaczył, że zamek w Malborku jest miejscem, które "łączy nas we wspólnej historii, ale które też napomina nas, abyśmy angażowali się na rzecz pokoju, porozumienia i sprawiedliwości społecznej" - wskazał.



Na wystawie "Nigra rux mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego" prezentowanych jest ponad trzysta oryginalnych eksponatów z 35 instytucji oraz od osób prywatnych z Polski, Litwy Niemiec, Włoch i Austrii. Zebrane przedmioty zostały umieszczone w czterech salach. Wśród nich znajdują się m.in. średniowieczne kodeksy krzyżackie, Madonna szafkowa z Klonówki, znakomite nowożytne i XIX- oraz XX-wieczne obrazy.



Wystawa będzie czynna do 15 stycznia 2024 r.