Inspektorzy sanepidu od początku roku przeprowadzili 135 kontroli w smażalniach ryb w woj. pomorskim. Podczas 44 kontroli stwierdzono nieprawidłowości - podała Katarzyna Waluszko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE). Zastrzeżenia sanepidu dotyczyły głównie niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od początku roku inspektorzy WSSE przeprowadzili 135 kontroli w 118 smażalniach ryb i zakładach, w których przeważającą działalnością jest smażenie ryb. Na terenie całego województwa pomorskiego takich miejsc jest 311.

Jak podała kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego WSSE Katarzyna Waluszko, nieprawidłowości stwierdzono podczas 44 kontroli. Były to: niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu; brak czystości bieżącej; środki spożywcze o zmienionych cechach organoleptycznych; niewłaściwe warunki przechowywania żywności oraz brak przestrzegania procedur i instrukcji opracowanych w ramach GHP/GMP oraz opartych na zasadach systemu HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli).

Za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości nałożono 28 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę ponad 8,5 tys. zł - podała Waluszko.

Dodała, że w związku ze zgłoszeniami konsumentów przeprowadzono siedem kontroli interwencyjnych, podczas pięciu kontroli potwierdzono zasadność interwencji. Przyczynami zgłoszeń interwencyjnych były: dolegliwości żołądkowe po spożyciu posiłków, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami.

Urzędowe kontrole smażalni ryb przeprowadzane są w zakresie oceny warunków higienicznych w zakładzie, identyfikowalności surowców oraz funkcjonowania procedur dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych i zasad systemu HACCP - podkreśliła.

Zaznaczyła, że kontrolowana jest czystość pomieszczeń żywnościowych, sprzętu, urządzeń i ich stan techniczny, a także prowadzenie procesów mycia i /lub dezynfekcji sprzętu, naczyń, pomieszczeń, a także zabezpieczenie przed szkodnikami, higiena i stan zdrowia pracowników.

Inspektorzy sprawdzają również jakość wody, warunki do mycia i rozmrażania żywności oraz rąk pracowników, usuwanie odpadów żywnościowych, szkolenia pracowników na określonych stanowiskach oraz terminy przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości surowców stosowanych do przygotowywania potraw.

W trakcie kontroli inspektorzy zwracają również uwagę na warunki przechowywania surowców, w tym zachowanie łańcucha chłodniczego, kontrola dokumentów dotyczących dostawców surowców. W ramach kontroli sprawdzane są zapisy z wdrożonych w zakładzie dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych oraz wynikających z zasad systemu HACCP.